IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena

Palo enorme para los telespectadores de IB3, que en julio se quedarán sin uno de sus programas más queridos. La cadena pública suprime el concurso 'Jo en sé + que tu' y el exitoso formato desaparecerá tras siete años en antena.

IB3 no renovará el contrato del programa, creado por la cadena autonómica y Mediapro, y el último capítulo del popular concurso será el 26 de junio. Termina así una etapa del prime time balear, donde un pequeño concurso familiar, presentado por David Ordinas y con concursantes campechanos, logró infiltrarse en las casas del archipiélago mientras competía con los transatlánticos de El Hormiguero y La Revuelta.

El director del programa, el popular humorista mallorquín Àngel Aguiló Palou, asegura que respetan la decisión de la cadena de apostar por otros formatos: "En mayo haremos siete años en antena en prime time. Estamos muy tristes, pero no podemos hacer nada".

El formato de 'Jo en sé més que tu' fue adquirido por otras televisiones públicas y adaptado, como en la vasca EITB. Asimismo, el concurso contó con algunas de las personalidades más divertidas de la juventud balear, como Toni, Andreu y Rabassó, uno de los tríos que más tiempo se ha mantenido en el programa, dejando una huella imborrable por sus divertidas anécdotas.

"Nosotros estamos súper satisfechos con lo que hemos conseguido en estos siete años. La audiencia ha trascendido la pantalla y el programa forma parte del día a día de la gente: en universidades han creado versiones como ‘Jo en sé més mates que tu’, los escolares organizan sus propias ediciones y también está presente en muchas fiestas patronales", explica Aguiló.

Un programa que se ha convertido en un verdadero emblema cultural de Baleares y en un elemento vertebrador de las islas. "Hay un afecto y un cariño muy grandes. Para la gente forma parte de su día a día", asegura Aguiló.

"Sentimos que ‘Jo en sé més que tu’ es una marca con mucho valor, así que solo nos queda respetar que la cadena quiera hacer un cambio", explica el director del programa. Aguiló afirma que el concurso aún no ha finalizado y la gente todavía se puede apuntar: "Seguiremos grabando hasta finales de junio y queremos que lo que queda de programa mantenga la misma alegría e intensidad. Queremos que todo el mundo siga con las mismas ganas".