IB3 se posiciona como la radio pública más escuchada de Baleares

IB3 Ràdio continúa consolidando su crecimiento y se sitúa como la emisora pública más escuchada en Baleares, con una media de 35.000 oyentes diarios de lunes a viernes según los últimos datos del Estudio General de Medios (EGM). Esta se consolida como la tercera mejor marca histórica en una ola que inaugura el curso radiofónico.

La cadena autonómica ha registrado un aumento de oyentes en todas sus emisiones informativas. Así, registra un incremento de 9.000 oyentes respecto a la tercera ola de 2025 y de 16.000 en comparación con el mismo período del año pasado. Además, se posiciona como la cuarta emisión generalista en el archipiélago.

El principal impulso de estos resultados se concentra en la franja matinal, entre las 6 y las 12 horas, donde IB3 alcanza los 31.000 oyentes diarios. En este tramo, Informatiu Matí, dirigido por Maria Antònia Suau, lidera la programación con 20.000 oyentes, consolidándose como el espacio más escuchado de la cadena. De cerca le sigue el magazine matinal Al Dia, presentado por Marta Garau, que alcanza los 16.000 oyentes diarios.

Asimismo, los servicios informativos también mejoran sus datos en el resto de franjas horarias. Informatiu Migdia logra 8.000 oyentes e Informatiu Vespre alcanza los 3.000. En la programación de tarde, el magazine Xiu Xiu con Inès Mateu y Xavi Oliver iguala su mejor dato histórico con 3.000 oyentes.

Noticias relacionadas

Por otro lado, La Gran Vida reúne a 4.000 oyentes y en el ámbito deportivo, Esports 3 en Joc alcanza los 3.000.