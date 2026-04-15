Hoteleros reclaman al Govern bajar impuestos y acabar con la oferta ilegal para transformar el turismo de Baleares: "Se puede consolidar un proyecto de centro derecha a 20 años vista y se tiene que notar"

"Ser un destino absolutamente consolidado es algo que ya tienes, ahora toca mover ficha. Baleares puede consolidar un proyecto de centro derecha a 12, 16 o 20 años vista y es algo que se tiene que notar". Hoteleros reclaman al Govern "más valentía" para impulsar incentivos fiscales que atraigan inversión y acabar con la oferta ilegal, como objetivo para transformar y definir definitivamente el modelo turístico de las islas.

Son dos de las grandes ideas que se han expuesto hoy en el coloquio empresarial 'Perspectivas Baleares 2026', donde han participado Francisco Albertí, Chief of Development & Expansion Officer de Grupo Piñero, Aurelio Vázquez, director general de Summum Hotel Group, e Ignacio del Río, socio responsable de KPMG en Baleares. Una jornada organizada por CAEB para analizar las perspectivas económicas del archipiélago en la que también han estado presentes la presidenta de dicha organización, Carmen Planas, y el vicepresidente del Govern, Antoni Costa.

Incentivos fiscales

Una de las peticiones que ha lanzado durante su intervención Aurelio Vázquez es la necesidad de que el Ejecutivo apueste por una rebaja de impuestos acompañada de incentivos fiscales específicos para atraer inversión a Baleares. El representante de Summum Hotel Group pide al actual Govern "mover ficha" en este sentido, "diseñando incentivos para que la inversión acabe de transformar la oferta turística".

Asimismo, también subraya la importancia de que el Govern refuerce la colaboración público-privada como eje clave para impulsar el desarrollo y la transformación del sector. Un argumento que también comparte Francisco Albertí, de Grupo Piñero. "Creo que se tiene que tener esa visión de colaboración y de diálogo para que en los próximos 5 años Baleares consiga ser más competitiva", destaca.

Acabar con la oferta ilegal

Otro de los apartados donde se ha puesto el foco es en la necesidad de acabar con la oferta ilegal en Baleares. Respecto a esta cuestión, Vázquez se ha mostrado muy crítico con el Govern, reclamando la contratación de más inspectores para acabar con esta cuestión.

"¿Cuántos inspectores hay, 20? Pues mete 400. Yo creo que no se quiere acabar con esto, he llegado a esa conclusión. Queremos ser destino de valor y estamos dando cabida al pirata. Mi petición al Govern es que acabe con el alojamiento ilegal", destaca el director general de Summum Hotel Group.

Buena temporada turística

Tanto Vázquez como Albertí señalan que Baleares tendrá una buena temporada turística este año. En este sentido, ambos coinciden en que el conflicto en Oriente Medio favorece a destinos como las islas por la seguridad que ofrecen como destino.

No obstante, reiteran la necesidad de aplicar políticas a medio-largo plazo para acabar de transformar el modelo turístico. "Ser un destino absolutamente consolidado es algo que ya tienes, ahora toca mover ficha. Baleares puede consolidar un proyecto de centro derecha a 12, 16 o 20 años vista y es algo que se tiene que notar. Hasta ahora hemos ido funcionando con un 600 tuneado, ahora hay que aspirar a un Audi", expresa Vázquez.

Alto dinamismo

Por su parte, Antoni Costa, vicepresidente del Govern, señala que la economía balear mantiene un alto dinamismo, con crecimiento en todos los sectores, aunque advierte de que las previsiones para 2026 se han visto completamente alteradas por un shock externo derivado del conflicto en Oriente Medio. Este escenario, afirma, introduce una gran incertidumbre sobre el crecimiento, la inflación y el bienestar,

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De cara al medio y largo plazo, Costa subraya la necesidad de reorientar el modelo económico hacia el crecimiento en valor y no solo en volumen. Asimismo, el vicepresidente del Ejecutivo plantea medidas como la contención del crecimiento turístico en volumen, el refuerzo contra la oferta ilegal y la apuesta por sectores de mayor valor añadido.