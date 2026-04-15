El Govern activa el paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio
El Govern de les Illes Balears despliega un paquete de medidas de 160,75 millones de euros para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio sobre la economía balear
El Govern de les Illes Balears ha iniciado el despliegue de un paquete de medidas que moviliza hasta 160,75 millones de euros para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio en la economía autonómica. El paquete incluye líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas y autónomos, ayudas directas, rebajas fiscales y revisiones de precios en adjudicaciones públicas. En concreto, 75 millones de euros se destinan a líneas de liquidez y financiación a través de la Sociedad de Garantía Recíproca ISBA, SGR.
Además, se contemplan 36,75 millones de euros en ayudas directas para los sectores más afectados por el incremento de precios: 13,5 millones para el sector primario; 13,5 millones para la industria, la construcción y el comercio; y 9,8 millones para el transporte. Estas ayudas no tributarán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y podrán ampliarse en función de la evolución del contexto económico.
En materia fiscal, se prevén medidas con un impacto estimado de 4 millones de euros, entre ellas la recuperación de la deducción para contribuyentes con hipotecas de tipo variable y bonificaciones de las tasas portuarias del 50 % para empresas de servicios y del 100 % para pescadores profesionales.
Por otra parte, se asignan 45 millones de euros a la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el objetivo de adaptarlos al aumento de costes. El decreto también contempla la simplificación de procedimientos administrativos y la puesta en marcha de programas temporales para reforzar la gestión de las ayudas.
Asimismo, el texto da cobertura legal a la subida salarial del 1,5 % para los empleados públicos, correspondiente a 2026 y con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El Govern ha indicado que estas medidas se han definido a partir del análisis del impacto económico del conflicto y tras contactos con agentes sociales, sectores económicos e instituciones. También ha señalado que se prevé tener en cuenta factores como la insularidad en la aplicación de las ayudas.
Desde la aprobación del Decreto ley 1/2026 el pasado 1 de abril, se han establecido mecanismos de coordinación entre conselleries para la aplicación de las distintas líneas previstas.
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