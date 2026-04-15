Furor asiático en Mallorca: restaurantes, supermercados y hasta máquinas de vending con cartas de Pokémon

Lo asiático está de moda en Mallorca. Cada vez hay más restaurantes, supermercados, máquinas expendedoras que venden cartas y hasta una tienda en el centro de Palma con las mismas máquinas recreativas que se pueden encontrar en Tokio. El sushi, el pollo con almendras o el arroz tres delicias son clásicos de la gastronomía japonesa y china en España, pero otras opciones como los noodles, el ramen o la comida coreana están causando furor, llegando a protagonizar largas colas en las calles para probarlos.

La apertura de nuevos negocios en Mallorca con productos asiáticos son un gran reclamo en la isla. Todo atrae interés: desde platos tradicionales que solo pueden verse en vídeos de creadores de contenido en YouTube a cartas de Pokémon, Magic o One Piece. Y además, adornado de la misma manera para vivir una experiencia similar a miles de kilómetros de distancia.

Restaurantes chinos en Palma

El boom por la gastronomía asiática en Palma está provocando que más empresarios se decidan a traer productos algo más exóticos. Es el caso tanto de la gastronomía china como de la japonesa.

La llegada del restaurante chino Kungfu Noodle en Palma se convirtió en una de las más comentadas. Ubicado en la calle Aragó, la cadena con 17 locales repartidos por el mundo causó entusiasmo de inmediato por su espectacularidad: fideos caseros hechos a mano y estirados al momento, visibles desde el comedor gracias a su cocina abierta tras un cristal.

Así elaboran los fideos en Kungfu Noodle, el restaurante chino de moda en Palma / Nele Bendgens

Hace unos días, abrió en la Avenida Argentina de Palma Mr. Dumpling. Un restaurante chino que prepara esta elaboración tradicional del sur del país de forma artesanal y también visible desde la calle y del interior del local.

La llegada de los Hotpot (olla caliente) también causaron un gran impacto. La inauguración del primero en Mallorca, Liu's Hotpot, contó con la presencia del presidente de la Asociación China de las Islas Baleares, Fang Ji, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Imágenes del nuevo restaurante chino Liu's Hotpot en Palma / G. Bosch

Gastronomía japonesa en Mallorca

La comida japonesa es la preferida de Mallorca en la lista de The Fork. El sushi es la opción más recurrente con opciones tanto en los mercados municipales de Palma, como el del Olivar o el de Santa Catalina, como en el interior de los municipios como en los polígonos donde, de hecho, en el polígono de Llevant se encuentra el más grande de Baleares.

Aunque sea la opción predilecta, otras propuestas como los ramen están ganando mayor peso. Ya existía este tipo de oferta culinaria en restaurantes japoneses, como Izakayita, Otaku y los más tradicionales ubicados en Pere Garau, aunque la estética manga de los nuevos irrumpe con fuerza en la capital balear después de triunfar en la península. En varios casos, la cultura anime con personajes de Dragon Ball Z, de One Piece o Naruto decoran sus paredes.

Uno de los platos de la carta de Buga Ramen / Manu Mielniezuk

Otro establecimiento que está ganándose el beneplácito de los consumidores es el Aki Japo. Abrieron hace unos meses en la calle Sindicato y en breve inaugurarán su segunda tienda. Los onigiris son su seña de identidad.

Platos coreanos

La gastronomía coreana también está atrayendo a una gran parte de la cliente. Es habitual ver a varias personas esperando su turno en Korean Bunsik, en el Mercat de l'Olivar, para saborear algunas de sus elaboraciones hechas al momento como: el Topokki, pasteles de arroz cilíndricos cocidos en una salsa roja, picante y ligeramente dulce; el Korean hot dog clásico, mitad salchicha de pavo y mitad queso (o todo queso o todo pavo): crujiente por fuera y pura indulgencia por dentro; y el plato estrella: el Korean boneless Fried Chicken, un pollo frito, picante o dulce, o las dos opciones a la vez, pero jugoso, brillante y adictivo.

En el centro de Palma hay más establecimientos especializados en barbacoa o tradicionales como el Bibap en el casco antiguo.

Puesto de Korean Bunsik en el Mercat de l'Olivar / Ana Martínez

Boom de supermercados

El fervor por los productos asiáticos y por conseguir tanto las materias primeras como los mismos artículos que salen en sus series favoritas están aumentando el número de supermercados.

En Pere Garau, el supermercado Jin Xing acumula 20 años abierto con artículos frescs como el ojo de dragón y el rambután.

Otro supermercado con productos asiáticos es el Hualian, que está en la calle Pare Bartomeu Pou, 48, cerca de Blanquerna en Palma. Una de las particularidades que destacan en redes sociales son productos que se han hecho populares en series de televisión como los dorayakis de Doraemon o las galletitas de Shin Chan.

Y, en las Avenidas de Palma, abrió en marzo el primer supermercado asiático en el centro de Palma: Xi Duo Duo. Chaomei, que llegó a Mallorca hace 10 años, cumplirá una de sus metas: "Quiero dar a conocer la gastronomía asiática. Abrir un supermercado de estas características es un sueño. Así la comunidad china que habita en la isla tendrá un establecimiento similar al que puedan tener en sus lugares de origen para que se sientan más integrados".

En mayo abrirán el segundo en la calle Pascual Ribot.

Tiendas lifestyle

Miniso, en el Centro comercial FAN, es una cadena internacional fundada en China especializada en productos de estilo de vida, hogar, belleza, paplería y juguetes con una estética muy característica.

Máquinas de vending

El auge de la cultura anime es evidente incluso en los centros comerciales. Tanto en el del FAN, como el de Alcampo y Ocimax hay máquinas de vending para comprar cartas de Pokémon, Magic o de One Piece.

Máquinas recreativas

Mallorca ya cuenta con el entretenimiento que está arrasando en Japón. Shobih llega a Palma con 37 máquinas recreativas: 31 de gancho y 6 de gashapon. El 8 de abril abrieron en la Plaza Mayor con un objetivo claro: crear un lugar especial donde "todo el mundo pueda disfrutar y compartir momentos únicos".