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Expertos nacionales se reúnen para definir una estrategia de ciberseguridad balear

El comité, reunido en Palma, sienta las bases para reforzar la protección digital en las islas

La estrategia apuesta por la cooperación institucional, la prevención y una respuesta coordinada ante las amenazas

Expertos nacionales en ciberseguridad se reúnen para definir estrategia balear

Expertos nacionales en ciberseguridad se reúnen para definir estrategia balear / CAIB

Gemma Barra

Baleares continúa dando pasos en la seguridad cibernética. Expertos nacionales se han reunido en Palma para definir las bases de la futura Estrategia Balear de Ciberseguridad. El encuentro, celebrado en el Parc Bit, ha servido para fijar las principales líneas de actuación del plan.

Durante la sesión, se ha presentado el borrador del documento, que define tanto su propósito como sus objetivos estratégicos y su visión a medio y largo plazo. Entre los ejes principales, destacan la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones, fortalecer la cultura de la ciberseguridad en la sociedad y el tejido empresarial y desarrollar capacidades para anticipar y responder a amenazas cada vez más complejas.

El objetivo del mismo ha sido construir de forma colaborativa una hoja de ruta que permita reforzar la seguridad digital del archipiélago. Así, el encuentro ha funcionado como un espacio de debate en el que los participantes han aportado propuestas para perfilar las prioridades de la estrategia. Para ello, se han congregado representantes de administraciones públicas, empresas, universidades, asociaciones profesionales, así como fuerzas y cuerpos de seguridad.

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Francisco Cánovas, ha subrayado que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad transversal que requiere "una respuesta compartida, coordinada y con visión de futuro". En este sentido, ha defendido la creación de este foro como un paso clave para alinear esfuerzos y consolidar un ecosistema digital más seguro y resiliente en Baleares.

Expertos nacionales en ciberseguridad se reúnen para definir estrategia balear

Expertos nacionales en ciberseguridad se reúnen para definir estrategia balear / CAIB

El comité ha contado con la participación de entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la Agencia Vasca de Ciberseguridad o la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, además de instituciones locales, el ámbito académico y empresas de sectores estratégicos como el turístico y el financiero, así como la Polícia Nacional y Guardia Civil.

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La iniciativa se enmarca en el proyecto CIBERREG, financiado con fondos europeos NextGenerationEU y promovido por el Centro Balear de Ciberseguridad.

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