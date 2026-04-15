Distribuyen 200 llaveros con saldo para recargar vehículos eléctricos en Baleares para promocionar la red Melib

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), ha autorizado la cesión de 200 llaveros promocionales cargados con 650 kilómetros de autonomía de la red pública de recarga Melib a la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (Aseda), en el marco de una iniciativa para fomentar la movilidad eléctrica en el archipiélago.

Esta actuación se enmarca en la colaboración con el sector de la distribución de automóviles y tiene como objetivo facilitar el acceso de los nuevos usuarios a la red de recarga pública. "Baleares es la comunidad de España que más vehículos eléctricos vende a nivel porcentual", ha señalado el conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Los llaveros promocionales incorporan saldo de recarga eléctrica y se entregarán a ciudadanos que adquieran un vehículo eléctrico y se den de alta en la plataforma Melib, lo que contribuirá a impulsar el uso de esta infraestructura estratégica. En este sentido, el conseller ha destacado que con esta iniciativa se da un paso más para acercar la movilidad eléctrica a la ciudadanía y facilitar su adopción real. "La colaboración con el sector de la automoción nos permite llegar directamente a los nuevos usuarios e incentivar el uso de la red pública Melib desde el primer momento", ha afirmado.

El conseller ha añadido que el objetivo es seguir avanzando hacia un archipiélago más sostenible, con menos emisiones y un sistema energético más eficiente. Además, el acuerdo prevé que Aseda facilite información a los nuevos usuarios sobre el funcionamiento de los llaveros y los puntos de recarga, realice el seguimiento de su distribución, y garantice un uso correcto y eficiente de los mismos.

800 puntos de recarga fuera de servicio

Pese al impulso que desde la conselleria están dando a la movilidad eléctrica en las islas, más del 30% de los puntos de recarga eléctrica siguen fuera de servicio en Baleares, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). De los 2.660 de la red, 1828 sí están operativos, lo que supone un 68'7% del total.

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Los datos en Palma son mejores que en la media de la comunidad. Cuenta con 486 operativos, mientras que 140 están fuera de servicio. Los números reflejan que el 77'7% están en funcionamiento según los datos distribuidos por ANFAC.