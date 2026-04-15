Cáritas Mallorca respalda el diagnóstico de precariedad en Extranjería: "Faltan medios técnicos y humanos"

La convocatoria de huelga indefinida por parte de CCOO en las oficinas de Extranjería para el próximo 20 de abril, en pleno proceso de regularización extraordinaria, ha puesto sobre la mesa una realidad que las entidades sociales conocen de primera mano. Aunque Cáritas Mallorca evita posicionarse sobre la estrategia sindical de los paros, su análisis de la situación coincide con los motivos que han llevado a los trabajadores al conflicto: un "sistema desbordado" y carente de los recursos necesarios para cumplir con su función.

Desde la organización eclesial se subraya que la demanda de mejores condiciones y más personal no es una cuestión meramente laboral, sino una necesidad urgente para garantizar la dignidad de los administrados. La falta de efectivos que denuncian los sindicatos es, para Cáritas, la causa directa de un colapso que deja a miles de personas en un limbo legal durante meses.

Para Cáritas, la situación actual de las oficinas es insostenible y los plazos de espera actuales son la prueba de un sistema que ha fallado. “Entendemos, y eso también lo hemos reclamado desde hace ya tiempo, que la oficina de Extranjería tiene que reforzarse en medios técnicos y humanos porque los retrasos en la tramitación de papeles son superiores a medio año”, señalan desde la entidad.

Esta coincidencia con las reivindicaciones del sindicato pone el foco en el "retraso estructural" que sufren los expedientes. Lo que para la administración son carpetas acumuladas, para Cáritas son vidas pausadas. La falta de personal que motiva la huelga se traduce, en la práctica, en una barrera burocrática que impide a los migrantes regularizar su situación en tiempos razonables.

Impacto directo en la integración

La organización advierte que el déficit de recursos técnicos y humanos en Extranjería tiene consecuencias que van mucho más allá de la oficina. La ineficacia administrativa golpea el corazón de los procesos de integración. Según denuncian, “esa situación afecta de forma importante el día a día de las personas migrantes y sus proyectos de vida”.

Sin una resolución rápida de sus expedientes —objetivo imposible sin el refuerzo que piden tanto trabajadores como ONG—, los migrantes se ven atrapados en la precariedad, sin posibilidad de acceder a un empleo formal o de planificar su futuro con seguridad jurídica.

Redes de apoyo ante la incertidumbre

Ante la complejidad del proceso y la saturación administrativa, diversas organizaciones políticas y civiles han reforzado sus servicios de orientación. Es el caso de Podem Illes Balears, formación que -del mismo modo que hiciera Càritas el mes pasado- ha realizado una decena de asesorías gratuitas desde febrero para atender a personas interesadas en la regularización extraordinaria. La formación, que -según señala en nota de prensa- ha atendido ya a un centenar de solicitantes en Palma, Menorca e Ibiza, ha anunciado que mantendrá estas sesiones de acompañamiento voluntario durante todo el proceso para paliar la falta de información y guiar a los afectados en el registro de sus solicitudes.

El inicio de la regularización extraordinaria este jueves 16 de abril se produce, por tanto, en un escenario de fragilidad. Mientras el Ministerio de Migraciones confía en el apoyo de Correos y Tragsa, Cáritas recuerda que el problema de base es la capacidad de las propias oficinas de Extranjería.

La huelga no hace sino evidenciar una crisis de gestión que ya existía. Sin la "equiparación salarial" y la "creación de puestos de atención al público" que piden los sindicatos, y que Cáritas traduce como un necesario refuerzo de medios, el proceso de regularización de unos 10.800 migrantes en Baleares, según Delegación de Gobierno, corre el riesgo de nacer ya colapsado.