Baleares, Cataluña y Occitania blindan su cooperación frente a la creciente amenaza de las inundaciones: "Anticiparse es una obligación"

Palma ha acogido este miércoles la Jornada Euroregional sobre Riesgos de Inundación. Este encuentro, organizado por la Dirección General de Recursos Hídricos en el marco de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, ha reunido en en el Auditori Jaume Cladera i Cladera de la Escuela de Hostelería a expertos y líderes políticos de Baleares, Cataluña y Occitania con el objetivo de compartir estrategias técnicas ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en el arco mediterráneo.

Durante la inauguración, la presidenta del Govern y también de la Eurorregión, Marga Prohens, ha subrayado la vulnerabilidad actual debido al calentamiento del mar. "El verano pasado el mar balear registró temperaturas récord, superó los 26 y llegó incluso a 30 grados, multiplicando el riesgo de DANAS con precipitaciones abundantes", ha señalado. Prohens ha recordado tragedias como la de Sant Llorenç o la reciente DANA de Valencia como ejemplos de la exposición del territorio frente al cambio climático.

Planificación y respuesta técnica

La jornada se ha estructurado en bloques técnicos para abordar el riesgo desde la prevención y la operativa de emergencia. En este sentido, se ha analizado el papel de la Comisión para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundación de las Illes Balears (INUNCAIB), un órgano que busca coordinar de forma transversal las áreas de emergencias y recursos hídricos. "Hablamos de fenómenos que no podemos evitar y donde no existe el riesgo cero, lo que podemos hacer es la máxima protección y minimizar los efectos, y por ello anticiparse es una obligación de las administraciones", ha puntualizado la presidenta.

Uno de los puntos clave ha sido la importancia de la base científica. El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha incidido en la necesidad de impulsar la sensorización y el monitoreo del territorio para optimizar la toma de decisiones. "Es imprescindible implementar todos los recursos tecnológicos, compartir datos y desarrollar estrategias de protección siempre basadas en datos científicos", ha reiterado la presidenta, destacando además la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en esta materia.

Prohens, en un momento de su alocución. / CAIB

El reto de la precisión en las alertas

Desde la administración catalana, Sandra Ruiz, jefa del Departamento Gestión de los Riesgos de Inundación, ha expuesto las dificultades de gestionar cuencas de respuesta rápida, similares a las de Baleares. "Cuando operamos una emergencia usamos el plan Inuncat, instrumento que permite regular la operativa y la implicación de cada uno de los afectados", ha explicado Ruiz. La experta ha puesto el foco en la necesidad de que la modelización numérica en tiempo real sea capaz de ofrecer datos útiles a Protección Civil.

"La complejidad muy clara es que hay una tendencia en el patrón de precipitación, se dan fenómenos muy concentrados en espacio y tiempo y aporta complejidad", ha advertido Ruiz, señalando que el objetivo técnico es lograr que la previsión hidrológica acierte con la mayor antelación posible. La jornada también ha servido para presentar el proyecto europeo LocAll4Flood, centrado en mejorar la capacidad de respuesta local mediante herramientas innovadoras.

Cooperación institucional ante el cambio climático

La clausura del evento ha corrido a cargo del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, quien ha insistido en que la gestión de estos riesgos exige una planificación rigurosa y una cooperación constante entre territorios que comparten desafíos geográficos similares. En el encuentro han participado también figuras como el conseller regional de Occitania, Éric Cadoré, y el secretario general de la Eurorregión, Xavier Bernard-Sans, consolidando un frente técnico común.

Lafuente ha concluido que proteger el territorio ante los riesgos climáticos es una "prioridad irrenunciable" , por lo que ha destacado que estos encuentros permiten avanzar con mayor rapidez al compartir conocimientos útiles y construir soluciones que ya se están implementando a escala europea para reducir la vulnerabilidad de la población y las infraestructuras.