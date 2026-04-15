Armengol abre el Congreso a personas con discapacidad con un plan para eliminar barreras

El Congreso de los Diputados ha dado un paso más para adaptar su sede a la accesibilidad universal. La expresidenta del Govern balear y presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha aprobado un plan integral que permitirá eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas en el Palacio, incluido el hemiciclo, con el objetivo de garantizar la participación plena de las personas con discapacidad.

Armengol ha subrayado en su intervención que es una reivindicación histórica del colectivo y que el plan busca compatibilizar la protección patrimonial del edificio con el derecho a la igualdad, en una intervención que pretende acercar la institución a la ciudadanía y reforzar su carácter democrático.

Uno de los puntos clave del proyecto es la adaptación del hemiciclo, el espacio más simbólico del Congreso. Las actuaciones permitirán que cualquier persona con discapacidad pueda acceder como público, intervenir desde la tribuna o ejercer funciones parlamentarias "en condiciones igualitarias y no discriminatorias", según ha defendido Armengol.

La presidenta ha incidido en que la accesibilidad no es solo una mejora técnica, sino "una herramienta fundamental contra la discriminación" que permite ejercer derechos en igualdad. El plan afecta tanto al exterior como al interior del Palacio. Incluye mejoras en accesos, vestíbulos, pasillos, escaleras y ascensores, así como en aseos y salas singulares. También se reforzará la señalización y los sistemas de información accesibles.

Según el documento técnico del proyecto, las actuaciones abarcan todos los elementos clave del edificio, desde la circulación horizontal hasta la vertical, además de la adaptación del hemiciclo y los sistemas de señalización. Desde el movimiento asociativo, la iniciativa ha sido valorada como un avance necesario.

El plan se ejecutará de forma progresiva en los próximos meses y algunas intervenciones requerirán autorización del Ministerio de Cultura debido al nivel de protección del edificio.