Acepta dos años y tres meses de cárcel por intentar matar a su pareja con un machete en Palma

Un acusado ha aceptado esta mañana en la Audiencia Provincial una condena de dos años y tres meses de prisión por intentar matar a su pareja con un gran machete en el domicilio familiar en Palma en octubre de 2024.

El procesado, de 34 años, ha reconocido ante el tribunal de la Sección Segunda que atacó con el arma blanca a la víctima en el cuello, pese a que tenía una orden judicial desde marzo de ese año que le prohibía acercarse y comunicarse con ella.

El hombre, que permanece encarcelado, se ha declarado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de medida cautelar. En un principio, la fiscalía solicitaba para él seis años de prisión, pero hoy ha rebajado la petición de condena al apreciar la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño físico y moral, ya que el agresor ha consignado 4.000 euros para resarcir a la perjudicada.

La acusación particular se ha adherido a la solicitud del ministerio público y han alcanzado un acuerdo con la defensa, lo que ha evitado la celebración del juicio.

“Acepto, estoy conforme”, ha manifestado el encausado, de origen dominicano, ante la Sala. La presidenta del tribunal ha dictado sentencia ‘in voce’. Le ha impuesto dos años de cárcel por la tentativa de homicidio con la agravante de parentesco y la atenuante muy cualificada de reparación del daño y otros tres meses de prisión por el quebrantamiento de la medida cautelar, también con la atenuante de reparación. El acusado no podrá aproximarse ni comunicarse con la mujer durante cinco años. En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia de Palma ha fijado una indemnización de 4.000 euros por las lesiones y el daño moral causados a la víctima, una cantidad que ya ha consignado el agresor. La sentencia es firme porque las partes personadas han indicado que no van a recurrirla.

Los hechos se remontan al pasado 20 de octubre de 2024, por la mañana cuando el hombre acudió al domicilio que compartía con su pareja en la zona del Camp d’en Serralta, en Palma, a pesar de estar vigente una orden judicial que le prohibía acercarse y comunicarse con la víctima.

‘Yo voy a prisión, pero a ti te mato’

Una vez en el piso, la pareja empezó a discutir y el procesado le propinó golpes en la cabeza y puñetazos en las piernas. Acto seguido, incrementó la agresividad hacia ella y le dijo “yo voy a prisión, pero a ti te mato”. Entonces, cogió un machete de grandes dimensiones y, con la intención de ocasionarle la muerte, comenzó a darle golpes y le hizo cortes en el cuello. Le ocasionó una herida de cuatro centímetros en la región derecha del cuello en forma de Y, así como otras lesiones en la cabeza, el brazo derecho y los muslos.

Como consecuencia de las heridas, la perjudicada precisó puntos de sutura en el cuello, tratamiento farmacológico, con siete días de perjuicio básico y unas secuelas por perjuicio estético valoradas en tres puntos.

Tras el ataque con el machete, la Policía procedió a detener al agresor, quien días después ingresó en prisión por orden judicial. El hombre cuenta con antecedentes. Le constaba desde el 10 de marzo de 2024 una medida cautelar dictada por un juzgado de instrucción de Palma que le prohibía aproximarse a menos de 200 metros de la mujer, así como comunicarse con ella, por un posible delito de lesiones.