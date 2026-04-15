Más de 800 puntos de recarga eléctrica están fuera de servicio en Baleares

Más del 30% de los puntos de recarga eléctrica están fuera de servicio en Baleares, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). De los 2.660 de la red, 1828 sí están operativos, lo que supone un 68'7% del total.

Puntos de recarga eléctrica en Palma y Calvià

Los datos en Palma son mejores que en la media de la comunidad. Cuenta con 486 operativos, mientras que 140 están fuera de servicio. Los números reflejan que el 77'7% están en funcionamiento según los datos distribuidos por ANFAC.

Los registros de Calvià, segundo y último municipio de Mallorca del que se tienen datos, tiene en funcionamiento 102, mientras que 50 están fuera de servicio. Los números son ligeramente peor que la media balear.

Electromovilidad en Baleares

En el indicador global de electromovilidad, Baleares se sitúa por encima de la media nacional. Este aspecto recoge el resultado de la media del Indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el Indicador de Infraestructura de Recarga.

Con una puntuación de 25'7 sobre 100 y una mejora de 1'5 respecto al último trimestre disponible, supera levemente la media nacional por tres décimas (25'4). Las mejores comunidades autónomas en este aspecto son: Navarra, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Aragón y Asturias.

A nivel europeo, los países que lideran el ranking son Noruega y Países Bajos. Portugal se sitúa en la tercera posición, destacando un fuerte repunte del mercado electrificado, con el 37% de las ventas en el primer trimestre de 2026. El indicador global europeo, que ha aumentado en 1,9 puntos, se está viendo limitado por una baja demanda del mercado electrificado en destacadas regiones de Europa.

Vehículo electrificado en Baleares

En uno de los parámetros que pierde respecto a la media nacional es en el indicador de penetración del vehículo electrificado. Con una puntuación de 35'4 sobre 100 se encuentra medio punto por debajo y es significativo porque en el anterior trimestre disponible estaban por encima.

En cuanto a los datos nacionales, con la nueva metodología empleada para la realización del indicador de penetración del vehículo electrificado, Navarra lidera el ranking con 50,2 puntos sobre 100, seguida de Castilla-La Mancha (39,2), Madrid (38,9) y Cataluña (37,8). Entre las regiones que más han crecido se encuentran Cantabria (+3,7 puntos), Castilla-La Mancha (+3,6), Madrid (+3,3) y Castilla y León (+3,3).

La evolución de la media europea, por su parte, ha aumentado también en 2,5 puntos en el primer trimestre del año, alcanzando un valor de 46,3 sobre 100. El ranking sigue siendo liderado por Noruega con el pleno cumplimento de los objetivos planteados. De igual modo, Países Bajos (+4), Italia (+2,7) y Alemania (+2,7) son los que mayores aumentos registran en este periodo. En el caso de España, a pesar de las mejoras, se mantiene a la cola de Europa en cuanto a la penetración del vehículo electrificado, posicionándose a 10,4 puntos de la media europea, delante de Hungría (28,3), Italia (25), y República Checa (22,2).