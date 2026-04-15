Más de 1.500 evangelistas se reúnen en Palma para predicar los valores de la biblia

Alrededor de unos 1.500 seguidores de la iglesia Evangélica de Filadelfia se han reunido esta tarde en Palma, en una ceremonia que ha contado con la presencia de la presidenta Marga Prohens y del alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras autoridades. Aunque es habitual que los seguidores de esta iglesia protestante, que cada vez tiene más presencia en Mallorca, celebren este tipo de eventos multitudinarios cada tres o cuatro meses, esta es la primera vez que tiene lugar en la pista central del velódromo Palma Arena.

La iglesia Evangélica de Filadelfia se creó en el siglo XVI siguiendo las reformas al cristianismo que implantó Lutero. En Mallorca hay en estos momentos 24 sedes de esta iglesia, que está presente en la mayoría de las localidades de la isla. También hay centros de rezo en el resto del archipiélago. El culto que siguen se basa únicamente en la biblia y sus seguidores están convencidos de que Jesucristo regresará a la tierra. Esta iglesia tiene una gran presencia sobre todo entre la población gitana.

Marga Prohens agradeció el trabajo social de los evangelistas / MANU MIELNIEZUK

La organización ha montado un escenario, en el que ha actuado un grupo el musical compuesto por seguidores de las distintas sedes de esta orden en Mallorca. Las canciones las componen los propios músicos y en todas ellas se transmite el amor a Jesucristo y la presencia permanente del Señor. Y es que los creyentes están convencidos de que su futuro está marcado por los designios que marca Cristo.

Se calcula que en estos momentos hay alrededor de unas 4.000 fieles en Baleares que forman parte de esta iglesia protestante. En cada acto interviene un predicador y en esta ocasión en Palma ha actuado uno de Barcelona, que ha recordado los principios que quedaron escritos en la biblia, donde se recoge el mensaje que transmitió Jesucristo en su presencia en la tierra. “Que Dios bendiga esta tierra, hemos venido hoy a alabar a nuestro señor”, ha señalado el obispo de esta iglesia.

Los fieles han llenado la pista del velódromo Palma Arena / MANU MIELNIEZUK

Uno de los seguidores ha explicado que la iglesia Evangélica de Filadelfia no solo se encarga de organizar estos eventos de culto, sino que su función principal es ayudar a las personas necesitadas, a las que se transmite el mensaje de la biblia. Explicó que todos son muy creyentes y que esta fe sobre todo les hace afrontar las dificultades que se presentan en la vida con una mayor fortaleza. El mensaje que más se transmite, además de la fe en la figura de Jesucristo, es la paz entre las personas.

Marga Prohens, que es la primera vez que asiste a este tipo de celebraciones, ha querido agradecer a los organizadores la capacidad que han demostrado para reunir a tantas personas para asistir a este evento que por primera vez se celebra en el velódromo de Palma. La presidenta ha señalado que se trata de “un acto de reencuentro con la fe, con los valores y con la familia, y habéis demostrado la capacidad que tenéis para transmitir al resto de personas estos valores”.

La iglesia evangelista tiene una gran presencia entre la población gitana / MANU MIELNIEZUK

También ha agradecido la labor social que realiza la iglesia Evangélica de Filadelfia en todas las localidades en la que está presente y ha aprovechado el discurso para comprometerse a apoyar a los ciudadanos que pertenecen a la población gitana. “Vamos a seguir trabajando juntos para conseguir la igualdad del pueblo gitano y para que se reconozca vuestra contribución a la historia, a la cultura y a la identidad de nuestra tierra. Baleares es vuestra casa”, concluyó la presidenta.

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El mismo mensaje de apoyo a esta iglesia protestante ha manifestado antes el alcalde de Palma, que ha agradecido la labor social que realizan, sobre todo ayudando a las personas que están enfermas o precisan de ayuda económica. Jaime Martínez ha agradecido que se dedicara una oración a la concejal Luisa Marqués que está intentando superar una enfermedad. “Tengo muy claro que ayudais a mejorar la vida de los demás y por eso Palma se ha convertido en una ciudad de convivencia y respeto”, señaló el alcalde.