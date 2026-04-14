La Xarxa Educativa protesta frente al Parlament por la exención del catalán a los profesores

La Xarxa Educativa per la Llengua ha protestado esta mañana frente al Parlament por la exención del requisito del catalán en plazas docentes de muy difícil cobertura. Así, cerca de medio centenar de profesores han dedicado una pitada a PP y Vox por promover una iniciativa "que debilita el sistema educativo".

"Introducir docentes que no están capacitados para enseñar en catalán tiene consecuencias. Vulnera el derecho del alumnado a aprender catalán y dificulta el funcionamiento de los centros. Pedimos al PP que no ceda a las exigencias de la ultraderecha y que el catalán siga siendo un requisito para los docentes. Es la única manera de que nuestros alumnos puedan aprender el idioma propio de Baleares", ha expresado la portavoz de la entidad, Catalina Bibiloni.

Requisito catalán

PP y Vox han acordado eliminar el requisito del catalán en las plazas docentes de muy difícil cobertura y en categorías laborales básicas en la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento.

En el ámbito educativo, los docentes que accedan a plazas de muy difícil cobertura sin acreditar el nivel de catalán deberán adquirirlo en un plazo posterior y justificarlo formalmente, con el objetivo de garantizar la competencia lingüística sin bloquear la incorporación de profesionales.

De esta forma, los profesores no tendrán que acreditar el título de catalán para acceder a plazas de muy difícil cobertura en Baleares a partir del curso 2026-2027. Así lo confirman fuentes de la conselleria de Educación, quienes aseguran que dicha exención inicial deberá consensuarse en la Mesa de Educación, incluidas las especialidades que formarán parte de esta medida (que no serán todas).

Profesores interinos sin el título

Baleares ha duplicado durante los últimos años el número de profesores interinos sin el título de catalán, pasando de 222 docentes en 2022 a 455 en 2024. Así lo expresó hace unas semanas el conseller de Educación, Antoni Vera, como uno de los argumentos para entender la exención inicial del requisito lingüístico que aplicará el Govern para acceder a plazas de muy difícil cobertura a partir del curso 26-27.

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"Para entender esta medida hay que pisar la calle. Primero, hay tribunales de oposición que no se llegan a constituir porque no se presenta nadie. Segundo, cada vez hay más interinos sin el título de catalán, de 222 interinos sin catalán en 2022, ahora tenemos 455 en 2024. Pero usted prefiere venir aquí a hacer política a costa de la lengua antes de garantizar el derecho de nuestro alumnado a tener un profesor desde el primer día de curso", afirmó Vera en el pleno del Parlament en respuesta a una pregunta lanzada por la diputada Maria Ramon, de Més per Mallorca.