Walter Mondelo, profesor de Derecho en Cuba: "No ha habido otra crisis de una magnitud tan alta como la que estamos viviendo ahora"

La imagen de Cuba como símbolo de resistencia, utopía política o destino turístico paradisíaco se encuentra en un momento de decadencia. Así lo describió este martes en Palma el profesor de Derecho Walter Mondelo, durante la conferencia ‘Cuba: entre utopía, crisis y realidades geopolíticas’. En este evento, el ponente dejó claro que la isla atraviesa el momento más crítico de su historia reciente.

Mondelo ha asegurado que no representa a ninguna institución, sino que habla desde su experiencia cotidiana. “Desde que se fundó la República en 1902, nunca ha habido en Cuba una crisis con una mangnitud tan alta como esta”, ha afirmado. Esto se debe a que este deterioro, según él, “combina factores, como la escasez de productos básicos, inflación descontrolada, apagones constantes y un colapso progresivo de sectores clave como la sanidad, el transporte o la educación”.

Un modelo en crisis

Mondelo ha asegurado que esta catástrofe se debe, en parte, "a las limitaciones del propio modelo político y económico cubano". Del mismo modo, ha recordado que la Constitución de 2019 generó expectativas de cambio que finalmente no se materializaron. “Fue una gran oportunidad perdida”, ha lamentado, en referencia a propuestas como la elección directa del presidente, que fueron rechazadas sin explicación.

Para el profesor, uno de los principales problemas es la falta de apertura a reformas que combinen socialismo y democracia efectiva. “El gobierno no reconoce a nadie a su izquierda”, ha afirmado, en alusión a sectores que defienden más derechos, mayor participación política y garantías institucionales sin renunciar a los principios de igualdad social.

Mondelo también ha señalado la falta de combustible, la presencia de universidades cerradas, la inexistencia del transporte y el mal funcionamiento de los hospitales. Asimismo, el conferenciante ha afirmado que el turismo, uno de los sectores que más ha sostenido la economía cubana, “apenas alcanza un 20% de ocupación hotelera, mientras que el Estado carece de divisas para sostener servicios básicos”. De hecho, asegura que “a día de hoy en Cuba no se puede ni alquilar un coche”, como ejemplo claro de la actual situación económica del país.

Presión internacional

A todo ello se suma, según Mondelo, una intensificación de la presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos, que ha limitado el suministro energético procedente de países aliados como Venezuela o México. De hecho, el ponente califica esta política de ‘criminal’ por sus consecuencias directas sobre la población.

“Toda esa conjunción de factores es la que ha llevado al país a un punto límite”, ha concluido. Sin embargo, Mondelo no renuncia del todo a la idea de futuro, pues sueña con que la utopía cubana pueda encontrar un nuevo camino. Pero para ello, ha advertido que “sería necesario algo más de resistencia”.