Son Sant Joan roza los 1,6 millones de pasajeros en marzo

El aeropuerto de Palma cerró el mes de marzo con un total de 1,59 pasajeros, lo que supone un aumento del 2,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según los datos de Aena, el tráfico nacional concentró 712.611 viajeros, un 2% menos que el año pasado, mientras que el tráfico internacional subió un 7,1%, hasta los 882.059 pasajeros.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Son Sant Joan gestionó en marzo, entre despegues y aterrizajes, un total de 13.015 vuelos, un 3,1% más que en el mismo mes del año pasado.

Igualmente, durante los tres primeros meses del año, un total de 3.501.829 pasajeros transitaron por el aeropuerto mallorquín, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Durante este periodo se atendieron 30.340 vuelos, lo que representa también una disminución del 0,5% en comparación con el mismo trimestre de 2025.

Ibiza

El aeropuerto de Ibiza contabilizó durante el mes de marzo un total de 296.119 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Según informó ayer Aena en un comunicado, de estos datos, un total de 244.172 viajeros se movieron en conexiones nacionales, un 2,5% o menos que el año pasado.

Por su parte, 51.736 optaron por destinos internacionales, lo que representa un incremento del 42,6% respecto al mismo mes de 2025.

Menorca

El aeropuerto de Menorca contabilizó durante el mes de marzo 120.352 pasajeros, lo que significa un porcentaje idéntico al registrado en el mismo mes de 2025, según informaron ayer.

Noticias relacionadas

La mayoría de viajeros voló en conexiones nacionales, concretamente 112.914 pasajeros, un 0,4% más que en marzo del año pasado. Además, 7.436 usuarios se desplazaron hacia o desde destinos internacionales.