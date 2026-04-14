Así será la nueva Universitat de Mallorca: Medicina, Diseño de Videojuegos y simulación 3D para retener el talento balear

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado este martes la Ley de creación de la Universitat de Mallorca (UMAC). Esta nueva institución académica, impulsada por el grupo ADEMA, se presenta como una entidad de iniciativa local que busca "diversificar la economía del conocimiento" y "frenar la fuga de talento joven" en el archipiélago.

Según señala la nueva universidad en un detallado dosier, la UMAC desplegará una red de cuatro campus que dinamizarán diferentes polos urbanos y "acercarán los estudios superiores a la ciudadanía", destacando la "rehabilitación de espacios emblemáticos para usos de vanguardia". Como señalan en el escrito, esta universidad nace con una "firme vocación investigadora y una orientación internacional, integrando metodologías innovadoras y una formación estrechamente conectada con los retos científicos actuales".

Especialización estratégica

La propuesta educativa de la Universitat de Mallorca se despliega inicialmente en áreas de alta especialización, con un enfoque prioritario en las Ciencias de la Salud. Los nuevos grados aprobados incluyen Medicina, Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, así como Odontología, que contará con una línea específica en inglés. Esta oferta se complementa con títulos de máster en cirugía e implantología oral, nutrición clínica y odontología digital, además de un programa de doctorado en Ciencias de la Salud para fomentar la investigación avanzada desde el inicio de su actividad. El objetivo es "equilibrar el sistema universitario balear alineando la formación con las necesidades reales del entorno social", manifiestan.

Más allá de la salud, la institución ha diseñado una segunda línea académica centrada en la Arquitectura, las Artes, el Diseño, las Ciencias Sociales y la Tecnología. En este marco, se impartirán grados como Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Bellas Artes, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología y Dirección de Empresa Deportiva. La oferta de posgrado en esta área incluirá el máster habilitante en Arquitectura y programas de doctorado en Arte, Diseño y Humanidades.

Además, caba destacar que todo el modelo docente se organizará bajo una metodología bilingüe en catalán y castellano, con una fuerte presencia del inglés "para fomentar la proyección europea de sus alumnos".

Estudiantes de Bellas Artes. / ADEMA

Cuatro campus

Uno de los rasgos más distintivos de la nueva universidad es su configuración espacial, basada en una red de campus distribuidos por toda la isla. El dosier apunta que es un proyecto que "evita el consumo de nuevo territorio y apuesta por la sostenibilidad mediante la reutilización y rehabilitación de espacios existentes". Tendrá ell Campus Inca, ubicado en una antigua fábrica de calzado de 1.500 metros cuadrados, y albergará las facultades de Diseño, Arquitectura e Ingeniería de Datos, además de alojar el Centro de Investigación Es Crum.

Por otro lado, el Campus Coll d’en Rabassa, que se posiciona como la sede central para las Ciencias de la Salud, con 3.500 metros cuadrados equipados con laboratorios biomédicos, simulación clínica avanzada e inteligencia artificial. La infraestructura física se completa con el Campus Son Rossinyol, de 4.500 metros cuadrados, que integra clínicas universitarias, áreas de simulación virtual 3D háptica y espacios dedicados a las Bellas Artes.

En el centro de Palma, la institución dispondrá de un Centro de Investigación Universitaria en la avenida Jaime III, destinado a la formación de posgrado, la práctica clínica avanzada y la transferencia de conocimiento en odontología y nutrición. Además, el escrito destaca que para dar soporte a la enseñanza presencial y semipresencial, la universidad contará también con un campus online que "utiliza entornos virtuales avanzados para garantizar la accesibilidad de todos los estudiantes".

Apostillan que actualmente todos estos centros se encuentran en funcionamiento desarrollando diversas actividades docentes e investigadoras.

Alianzas "de alto impacto"

La actividad investigadora constituye "uno de los pilares estratégicos de la institución2, que -recuerdan- ya cuenta con la acreditación de Pyme Innovadora otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Los equipos de trabajo de la UMAC -dicen- "desarrollan líneas de vanguardia en salud bucodental, riesgos cardiometabólicos e inteligencia artificial aplicada a la salud bajo la norma ISO 56001 de I+D+i".

Entre sus proyectos más destacados figura el uso de algoritmos para la detección precoz del cáncer oral y la simulación quirúrgica en entornos de realidad virtual.

En el plano institucional, desde ADEMA señalan que la nueva universidad "nace con un amplio respaldo de los agentes económicos y sociales de las islas, incluyendo organizaciones como CAEB, PIMEM, la Cámara de Comercio y el Cercle d’Economia" y que, además, "mantiene convenios con más de 400 empresas para potenciar la empleabilidad y la innovación".

Por otro lado, se destaca que su proyección exterior "se sustenta en una red de colaboraciones internacionales con universidades de prestigio mundial, como Oxford, Yale, Princeton y la University of the Arts London, facilitando el intercambio de profesorado y alumnado en más de treinta instituciones de referencia".