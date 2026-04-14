Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización InmigrantesUniversidad de MallorcaMagistrada CondenadaxSant Jordi en Palma
instagramlinkedin

El PSIB critica que Galmés no concrete las ayudas por la guerra dos semanas después de anunciarlas

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, ha reclamado celeridad en la adopción de medidas, por valor de 17,5 millones de euros, que tenían que ser aprobadas en el pleno del pasado jueves, pero que fueron retiradas del orden del día por el mismo equipo de gobierno

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. / PSIB

EP

Palma

El PSIB ha criticado este martes que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, no haya concretado las ayudas impulsadas por la institución insular para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, 15 días después de anunciarse en el Debate de Política General.

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, ha reclamado celeridad en la adopción de medidas, por valor de 17,5 millones de euros, que tenían que ser aprobadas en el pleno del pasado jueves, pero que fueron retiradas del orden del día por el mismo equipo de gobierno.

En un comunicado, la formación socialista ha instado a Galmés a actuar con diligencia para proteger a la ciudadanía y "evitar las líneas rojas del racismo de Vox, que están detrás de que se hayan encallado las medidas anticrisis".

"Estamos en un momento de incertidumbre mundial que condiciona el bolsillo de los ciudadanos, pero el Consell de Mallorca no encuentra la manera de superar el desacuerdo entre PP y Vox para impulsar medidas de ayudas en la ciudadanía, es un despropósito", ha afirmado Cladera.

El PSIB ya alertó la pasada semana de las cláusulas restrictivas de las ayudas, que estaban limitadas a personas que acreditaran tres años de residencia continuada en Mallorca.

Los socialistas han tendido la mano al PP para aprobar un paquete de medidas lo más pronto posible y para que llegue a quien lo necesite. "Queremos un escudo social muy dotado y que no deje a nadie atrás, y por eso se tiene que dejar de banda en Vox y pactar con la izquierda", ha afirmado la portavoz.

Cladera ha lamentado que las medidas presentadas y después retiradas "olían a racismo", aunque ha criticado que aún así "no sean suficiente para Vox".

La portavoz socialista ha cuestionado la capacidad de Galmés para poner en marcha unas ayudas de similares características a la que el mismo Consell ofreció a la ciudadanía entre 2021 y 2023 por la crisis de la Covid y la guerra en Ucrania.

En todo caso, los socialistas mantienen que las ayudas de 17,5 millones son las únicas iniciativas que se pueden entender como escudo social.

Noticias relacionadas

El resto, a juicio del PSIB, hasta llegar a la dotación anunciada de 84 millones, son redefiniciones y ajustes sobre políticas ya incluidas en el presupuesto ordinario 2026 del Consell.

TEMAS

  • Ayudas
  • PSIB
  • Mallorca
  • Guerra
  • PP
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
  2. El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
  3. Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
  4. La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
  5. Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
  6. Mallorca dice adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 26 grados esta semana
  7. Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre
  8. Baleares lanza IB Digital para agilizar trámites y reducir la burocracia en la Administración: 'Es la mayor revolución tecnológica de los últimos 25 años

Pimeco alerta de que el pequeño comercio de Mallorca se apaga por cierres continuados y falta de relevo generacional

La Xarxa Educativa protesta frente al Parlament por la exención del catalán a los profesores

La Xarxa Educativa protesta frente al Parlament por la exención del catalán a los profesores

El PSIB critica que Galmés no concrete las ayudas por la guerra dos semanas después de anunciarlas

El PSIB critica que Galmés no concrete las ayudas por la guerra dos semanas después de anunciarlas

Aprobada la creación de la Universidad de Mallorca: "Es una oportunidad para ampliar las opciones de los jóvenes"

Aprobada la creación de la Universidad de Mallorca: "Es una oportunidad para ampliar las opciones de los jóvenes"

El Govern recurrirá la regularización de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar

El Govern recurrirá la regularización de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar

El Teléfono de la Esperanza triplica la demanda tras la pandemia: registran 5.000 peticiones en tan solo un año

El Teléfono de la Esperanza triplica la demanda tras la pandemia: registran 5.000 peticiones en tan solo un año

Así será la nueva Universitat de Mallorca: Medicina, Diseño de Videojuegos y simulación 3D para retener el talento balear

Así será la nueva Universitat de Mallorca: Medicina, Diseño de Videojuegos y simulación 3D para retener el talento balear

La Carrera por la Ciencia 2026: horarios, recorrido y todo lo que debes saber

La Carrera por la Ciencia 2026: horarios, recorrido y todo lo que debes saber
Tracking Pixel Contents