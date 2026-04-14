Pimeco alerta de que el pequeño comercio de Mallorca se apaga por cierres continuados y falta de relevo generacional

La patronal del comercio Pimeco alerta de que el pequeño comercio de Mallorca “se apaga” debido al cierre continuado de establecimientos, la falta de relevo generacional y el aumento de la presión sobre los autónomos propietarios.

En un comunicado, la patronal ha advertido de que el sector atraviesa una situación “cada vez más delicada”, marcada por la desaparición progresiva de negocios tradicionales y de proximidad, así como por la dificultad creciente para garantizar su continuidad.

Pimeco ha señalado que en los últimos meses se ha producido un goteo constante de cierres y procesos de traspaso sin continuidad, con ejemplos como La Veneciana, en liquidación; la papelería Verd en Blau, que busca relevo; o el cierre de establecimientos como Ca n’Angela o Calzados Marcos, este último por jubilación sin sucesión. La patronal ha subrayado que estos casos no son aislados, sino que reflejan una tendencia generalizada de elevada rotación de locales y dificultades para consolidar nuevos negocios, lo que evidencia la fragilidad del comercio de proximidad en el actual contexto económico.

Entre los factores que explican esta situación, el sector apunta a la reducción de márgenes, el incremento de costes —especialmente en alquileres, suministros y personal— y los cambios en los hábitos de consumo, que dificultan la viabilidad de muchas actividades.

A ello se suma la falta de relevo generacional, que está provocando la desaparición de establecimientos históricos, así como el aumento de las cargas que afectan a los autónomos, considerados una pieza clave del tejido comercial. Pimeco también ha mostrado su preocupación por determinadas decisiones recientes que están incrementando los costes y dificultando aún más la sostenibilidad de los negocios en un entorno ya exigente.

Ante esta situación, el sector considera imprescindible impulsar medidas que mejoren la competitividad del pequeño comercio y garanticen su continuidad, al tiempo que subraya que está en juego el modelo económico y social de Mallorca, donde el comercio local desempeña un papel esencial en la vida de barrios y municipios.