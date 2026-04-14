Palma reivindica la Segunda República con críticas a la derecha por la derogación de la Ley de Memoria Democrática: «Prohens, tendrás que responder toda la vida por esta vergüenza»

«La euforia llegó a este país hace casi 100 años, hasta que un grupo de descerebrados, que no merecen ni ser mencionados, lo destruyeron».

Para mirar hacia adelante no se debe olvidar el pasado. Más de cien personas se concentraron este martes en Palma para conmemorar la proclamación de la Segunda República. Convocados por la Plataforma per la Memòria Democràtica, los asistentes se reunieron en la plaza de l’Olivar, en una tarde con aires de nostalgia. No es para menos: hace justo 95 años que la Segunda República se proclamó en España, en medio de una explosión de ilusión que solo cinco años después un golpe de Estado se encargó de apagar.

Un radiograma enviado desde Barcelona llegaba a Palma el 14 de abril del 1931 anunciando la voluntad del pueblo. Entonces, la antigua plaza Major -hoy plaza de Cort- fue escenario de la celebración mallorquina, y del balcón del Ayuntamiento se izó la bandera tricolor.

La conmemoración de la Segunda República no fue la excepción y se convirtió en un pasatiempo para la multitud de turistas, que intentaban disfrutar del bonito decorado en que se ha convertido Palma, una ciudad que se fragmenta a pedazos con cada año que pasa.

Las críticas a la derogación de la Ley de Memoria Democrática coparon los discursos, así como las peticiones para retirar el monolito de sa Feixina y los reproches a la ultraderecha, que se entremezclaron con gritos de «¡Viva la República, viva la libertad!».

María Antònia Oliver, presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, recordó durante su intervención el ambiente que se vivió en Palma el 15 de abril de 1931, un día después de la proclamación de la Segunda República. Según relató, la prensa de la época recogió los aplausos en la plaza de Cort, donde Francisco Villalonga hacía sonar la campana mientras se izaba la bandera, el mismo gesto que cuando se proclamó la Primera República.

«El ideal había triunfado rotundamente. La República estaba proclamada. ¡Viva la República!», rememoró. La presidenta reivindicó la importancia de la memoria democrática y antifascista: «¡Viva la memoria siempre!». En este sentido, criticó el "pacto de la vergüenza" en materia de memoria democrática y reclamó impulsar una nueva ley tras el cambio de gobierno, así como poner en marcha medidas para el derribo del monolito de sa Feixina.

Asimismo, denunció que determinadas decisiones políticas suponen «un insulto a la memoria de las víctimas».

El escritor Sebastià Alzamora denunció durante el acto que el golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil fue «profundamente sanguinario» y acabó con un gobierno democrático. En este sentido, subrayó la vigencia de la memoria histórica: «Hace 95 años, o incluso 90, no es un pasado lejano, como dicen algunos, es hoy mismo».

Alzamora advirtió además de la pervivencia de determinadas ideas: «Sus herederos ideológicos han llegado a decir que lo volverían a hacer», afirmó. En su intervención, criticó la derogación de la Ley de Memoria Democrática y cargó contra Vox y el Partido Popular.

«Prohens tendrá que responder toda la vida por esta vergüenza», afirmó, al tiempo que reclamó perseguir penalmente la exaltación del franquismo.

La izquierda política balear tuvo una gran representación en el acto de este martes, que acabo, puño en alto, con el canto de La Internacional por parte de los presentes.