Un mercadillo solidario en Llucmajor recauda fondos para niños con cáncer

Un mercadillo solidario con ambiente familiar y fines benéficos se celebrará este fin de semana, 18 y 19 de abril, en Mallorca. La iniciativa, impulsada por el neerlandés, Marco Teekamp, colaborador habitual de la asociación Aspanob, destinará íntegramente su recaudación a apoyar a menores con cáncer y a sus familias en las islas.

El evento tendrá lugar en la Finca Alegre, situada en el Camino de Son Conill, perteneciente a Llucmajor. El horario será de 11 a 18 horas en ambas jornadas y habrá aparcamiento disponible.

Los asistentes podrán recorrer un mercadillo con amplia variedad de productos: ropa, calzado, artículos para el hogar, libros, discos, juguetes o herramientas. Muchos de ellos son donados. Además, el evento contará con servicio de comida y bebida en un entorno rural pensado para disfrutar en familia.

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La recaudación se destinará a Aspanob (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares), entidad que desde 1987 acompaña a familias de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera con hijos en tratamiento oncológico. La organización ofrece apoyo psicológico, ayuda económica, alojamiento en Palma y otras actividades para los respectivos hermanos.