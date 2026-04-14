Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización InmigrantesUniversidad de MallorcaMagistrada CondenadaxSant Jordi en Palma
instagramlinkedin

Un mercadillo solidario en Llucmajor recauda fondos para niños con cáncer

El evento destinará toda su recaudación a Aspanob para apoyar a familias de Baleares

Tendrá lugar el sábado 18 y el domingo 19 de abril

Cartel de mercadillo solidario que se celebrará en Llucmajor

Cartel de mercadillo solidario que se celebrará en Llucmajor / DM

Redacción Mallorca

Un mercadillo solidario con ambiente familiar y fines benéficos se celebrará este fin de semana, 18 y 19 de abril, en Mallorca. La iniciativa, impulsada por el neerlandés, Marco Teekamp, colaborador habitual de la asociación Aspanob, destinará íntegramente su recaudación a apoyar a menores con cáncer y a sus familias en las islas.

El evento tendrá lugar en la Finca Alegre, situada en el Camino de Son Conill, perteneciente a Llucmajor. El horario será de 11 a 18 horas en ambas jornadas y habrá aparcamiento disponible.

Los asistentes podrán recorrer un mercadillo con amplia variedad de productos: ropa, calzado, artículos para el hogar, libros, discos, juguetes o herramientas. Muchos de ellos son donados. Además, el evento contará con servicio de comida y bebida en un entorno rural pensado para disfrutar en familia.

Noticias relacionadas

La recaudación se destinará a Aspanob (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares), entidad que desde 1987 acompaña a familias de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera con hijos en tratamiento oncológico. La organización ofrece apoyo psicológico, ayuda económica, alojamiento en Palma y otras actividades para los respectivos hermanos.

TEMAS

  • Mallorca
  • cáncer
  • mercadillo
  • Niños
  • menores
  • Recaudación
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
  2. Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
  3. El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
  4. La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
  5. Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
  6. Mallorca dice adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 26 grados esta semana
  7. Nueva sentencia contra la Seguridad Social, que tendrá que pagar una pensión vitalicia a una empleada con fibromialgia y depresión en Mallorca
  8. Reina Laura, la calle que nació de un error y se quedó para siempre

Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia

Un mercadillo solidario en Llucmajor recauda fondos para niños con cáncer

Un mercadillo solidario en Llucmajor recauda fondos para niños con cáncer

Pimeco alerta de que el pequeño comercio de Mallorca se apaga por cierres continuados y falta de relevo generacional

La Xarxa Educativa protesta frente al Parlament por la exención del catalán a los profesores

La Xarxa Educativa protesta frente al Parlament por la exención del catalán a los profesores

El PSIB critica que Galmés no concrete las ayudas por la guerra dos semanas después de anunciarlas

El PSIB critica que Galmés no concrete las ayudas por la guerra dos semanas después de anunciarlas

Aprobada la creación de la Universidad de Mallorca: "Es una oportunidad para ampliar las opciones de los jóvenes"

Aprobada la creación de la Universidad de Mallorca: "Es una oportunidad para ampliar las opciones de los jóvenes"

El Govern recurrirá la regularización de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar

El Govern recurrirá la regularización de inmigrantes y solicitará su suspensión cautelar

El Teléfono de la Esperanza triplica la demanda tras la pandemia: registran 5.000 peticiones en tan solo un año

El Teléfono de la Esperanza triplica la demanda tras la pandemia: registran 5.000 peticiones en tan solo un año
Tracking Pixel Contents