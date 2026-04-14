Le Senne preveía unas elecciones "reñidas" en Hungría: "Orban se ha enfrentado con Zelenski por el gas ruso barato, defendiendo siempre el interés de los húngaros"

El presidente del Parlament balear y líder de Vox en las islas, Gabriel Le Senne, mostró públicamente su respaldo al primer ministro húngaro, Viktor Orban, en la antesala de las elecciones celebradas este fin de semana en Hungría que han supuesto la derrota del presidente húngaro ante Peter Magyar, líder del partido Tisza. El dirigente autonómico viajó a Budapest hace unas semanas para participar en un acto político de apoyo organizado por el grupo europeo PatriotsEU, en el que se integran los aliados de Vox en la Eurocámara, ausentándose de su labor como presidente de la Cámara balear.

Le Senne explicó en un mensaje en la red social X que la cita electoral se presentaba "reñida", si bien la realidad es que el líder opositor Péter Magyar arrasó en los comicios obteniendo 138 escaños frente a 55 de Orban. El dirigente defendía la trayectoria del partido del primer ministro húngaro, Fidesz, que llevaba 16 años en el poder, y enmarcaba la campaña en un pulso político con las instituciones europeas.

El líder de Vox sostenía que la Comisión Europea actuaba contra el Gobierno de Hungría por su oposición a determinadas políticas comunitarias, especialmente en materia de inmigración.

Le Senne reivindica la figura de Orbán como un dirigente que "se ha opuesto siempre a la inmigración masiva", que "apoya a la familia" y que ha defendido los intereses nacionales húngaros en cuestiones energéticas. "Se ha enfrentado con Zelenski por el gas ruso barato, defendiendo siempre el interés de los húngaros. Por ello la Comisión Europea de Von der Leyen (PP) les ha multado, ha ordenado que les corten las redes sociales. Por ello es esencial el apoyo de sus socios europeos", aseguraba el presidente del Parlament.

Más allá del plano político, Le Senne incorporaba una descripción de carácter simbólico sobre Budapest, donde contraponía distintas capas históricas: desde la herencia del Imperio austrohúngaro, visible en la arquitectura monumental, hasta el legado del periodo comunista y el desarrollo económico reciente. Una lectura que ha utilizado para reforzar su argumento sobre la evolución del país.

El núcleo de su mensaje, sin embargo, se centra en una cuestión identitaria. Le Senne ha asegurado que en Budapest "se ven húngaros" y contrasta esta imagen con otras capitales europeas donde, a su juicio, "son ya mayoría los extranjeros". A partir de ahí, planteaba las elecciones como una disyuntiva de alcance más amplio: lo que se jugaba en Hungría era, en su opinión, "lo que nos jugamos en todo Occidente".

El dirigente de Vox enmarcaba ese debate en términos de civilización y supervivencia cultural, advirtiendo del riesgo de que las sociedades europeas pierdan su identidad si no adoptan determinadas políticas. En su mensaje negaba que estas posiciones respondan al "odio" y las atribuía a la "prudencia" y al "sentido común".