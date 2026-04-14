Joan Garcés, jurista y politólogo, sobre el actual contexto internacional: "Estamos en un momento muy peligroso"

La reedición del libro Soberanos e intervenidos llega a Palma en un momento de máxima tensión internacional. Su autor, el jurista y politólogo Joan Garcés (Llíria, 1944) -asesor directo de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular y uno de los últimos en abandonar el Palacio de La Moneda el día del golpe de Estado de Augusto Pinochet-, sostiene que muchas de las claves que explican el mundo actual ya estaban formuladas en su obra hace tres décadas.

El libro, publicado originalmente en 1996 y ahora reeditado por Siglo XXI, es el resultado de años de investigación y de su propia experiencia política, incluida su estancia en Washington analizando los mecanismos de poder internacional. "No es solo una interpretación de lo que ocurre, sino una explicación de dónde estamos hoy", viene a plantear el autor al hilo de una obra que, según defiende, anticipa conceptos geoestratégicos que hoy siguen plenamente vigentes.

La presentación de la reedición del libro tendrá lugar este miércoles 15 de abril a las 18:30 horas en el teatro sindical de CCOO de Palma (calle Francesc Borja Moll, 3), en un acto organizado por Esquerra Unida de les Illes Balears.

Cartel de la presentación del libro. / DM

Hungría y la "autoafirmación" democrática

En conversación con este diario, Garcés detiene su análisis de la actualidad en la reciente derrota electoral de Viktor Orbán. Pide cautela antes de extraer conclusiones definitivas, pero interpreta la victoria del opositor Péter Magyar como una expresión significativa del electorado húngaro.

A su juicio, la victoria de la oposición responde a una alianza amplia y heterogénea, formada por fuerzas muy distintas unidas con un objetivo común: desalojar al actual Gobierno. "Es una coalición heterogénea en la que se han unido todas las fuerzas contrarias al régimen actual para sustituir al gobierno", señala, pues las formaciones socialista y de izquierdas decidieron no presentar listas para concentrar el voto en el partido de Magyar, Tisza, y así dar el sorpasso a Orbán. "Habrá que esperar para ver qué ocurre a partir de ahora", advierte al mismo tiempo.

Garcés pone el foco también en el perfil del nuevo liderazgo, al que sitúa dentro de las estructuras tradicionales del poder húngaro: "Pertenece al centro neurálgico de la élite política y judicial que ha estado apoyando el régimen". Aun así, destaca su capacidad para capitalizar el desgaste acumulado: "Ha recogido el malestar económico y político después de 16 años de gobierno".

Más allá del relevo político, introduce un elemento de mayor alcance. "Hungría ha demostrado que su electorado tiene capacidad para decir no a una interferencia manifiesta en las elecciones", afirma, en referencia al papel de actores internacionales durante la campaña como el que ha venido jugando el vicepresidente estadonudense J.D. Vance. Para el jurista, el resultado supone "una autoafirmación de soberanía democrática de un Estado europeo".

Un mundo marcado por la injerencia

Ese análisis de Garcés conecta directamente con el núcleo de su obra. El jurista insiste en que la capacidad de injerencia de las grandes potencias sigue siendo un elemento estructural del sistema internacional. "Las conclusiones del libro son precisamente sobre la capacidad que tienen los Estados Unidos para interferir en las estructuras políticas de los países de su zona de influencia", explica.

El caso de Venezuela le sirve como ejemplo. "Hemos asistido a operaciones para producir un cambio de régimen, pero ese cambio no se ha producido", afirma. Sin embargo, matiza: "Lo que sí está cambiando son decisiones de política interior para acomodarse a lo que interesa a Estados Unidos, especialmente el control del petróleo". Y advierte: "Lo que va a pasar en Venezuela está todavía por ver".

Garcés, sin embargo, eleva el tono al abordar los grandes conflictos actuales como la guerra en Irán y en Gaza. "Estamos viviendo un genocidio contra el pueblo palestino", afirma con contundencia, subrayando que esa consideración ha sido reconocida por los principales tribunales internacionales. "Es un hecho objetivo", insiste. A su vez, pone el acento en lo que considera otro de los delitos más graves en el derecho internacional: la agresión entre Estados. "La agresión es el crimen de mayor jerarquía porque es el origen de los demás", recuerda, citando su reconocimiento desde los juicios de Núremberg. En este contexto, rechaza la idea de que la justicia internacional esté fallando. "Los tribunales actúan a posteriori. Lo que falla es el respeto a sus decisiones por parte de las potencias. Algunos Estados no respetan la justicia internacional", sostiene.

Garcés advierte además de una escalada bélica peligrosa: "Estamos en un momento muy peligroso y muy cruel para los países que están sufriendo genocidio o agresiones por parte de Estados con armamento nuclear".

Así, con la reedición de Soberanos e intervenidos, Garcés no solo recupera un análisis clásico de la geopolítica, sino que lo proyecta sobre el presente. "Los conceptos estratégicos que publiqué en 1996 siguen vigentes hoy", afirma. Y añade: "Ahí está el interés del libro".