Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia

La Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha condenado a dos años de inhabilitación a la magistrada de lo mercantil de Palma Margarita Poveda Bernal por prevaricación por imprudencia por haber dictado dos providencias a mediados de 2023 que resultaron injustas para una empresa concursada que explotaba un hotel de s’Arenal.

El TSJB descarta que la jueza actuara con dolo al dictar estas dos resoluciones en el procedimiento concursal, que impidieron a la entidad concursada recurrir. La Sala concluye que la magistrada estaba convencida, aun cuando ello no era así, de su “carácter irrecurrible”. Según la sentencia, que aún no es firme, la acusada actuó por error inexcusable.

Por ello, el alto tribunal de Baleares absuelve a Poveda del delito de prevaricación dolosa por el que inicialmente fue acusada y por el que se enfrentaba a una pena de 18 meses de multa a razón de diez euros diarios y 15 años de inhabilitación. Los magistrados también la exoneran de tener que pagar una indemnización en concepto de daños morales, como pretendía el querellante.

Así, la Sala finalmente le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al considerarla autora responsable de un único delito de prevaricación imprudente. La magistrada condenada, además, deberá pagar la mitad de las costas causadas al ministerio fiscal y a la acusación particular.

Poveda, que está suspendida en funciones desde finales de 2025, fue juzgada en el Palacio de Justicia de Palma el pasado 27 de marzo de 2026. Durante la vista oral, negó los cargos. “Yo no he paralizado nada. No tenía ningún interés personal; a mí me era indiferente quién fuera el administrador concursal”, subrayó en referencia al concurso de la sociedad Grupo 4 Islas Baleares SL, que explotaba el hotel Torre Azul en s’Arenal de Llucmajor.

La Sala considera que el hecho de que el primer administrador concursal no fuera cesado de inmediato, a pesar de que había un auto previo que obligaba a la remoción, es una cuestión interpretable, ya que en la práctica no es inusual esperar a que se resuelva el recurso interpuesto por el administrador cesado. Y, además, este recurso había sido anunciado verbalmente a la magistrada y estaba pendiente de resolución.

En este caso, se produjeron unos altercados en el hotel que exigían la toma de medidas urgentes por parte del juzgado y hacía falta que alguien actuara en calidad de administrador, aunque fuera de forma interina. Por ello, el TSJB no reprocha a la magistrada que no cesara en seguida al primer administrador concursal.

Sin embargo, la Sala destaca que la acusada es una magistrada de lo mercantil “con varios años de experiencia y que ha tramitado miles de procedimientos concursales”.

Creía que la resolución era correcta

La sentencia subraya: “Nos encontramos ante el caso de que la magistrada querellada actuó creyendo temerariamente que la resolución que dictaba era correcta, cuando era flagrante su ilegalidad”.

Los magistrados concluyen que ha quedado “patente que las resoluciones que dictó, en cuanto a su impugnación, carecían de una explicación razonable de modo claro y evidente, pues eran a todas luces contrarias a Derecho, porque su contenido no se compadecía con lo ordenado por la ley, siendo inadmisible incluso en el supuesto de la más favorable interpretación de la norma aplicable al caso”.