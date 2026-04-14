La Carrera por la Ciencia 2026: horarios, recorrido y todo lo que debes saber
La carrera solidaria se celebra el 26 de abril en la UIB con pruebas infantiles, marcha popular y recorridos de 5 y 10 kilómetros
La recaudación se destinará a programas de ejercicio físico para pacientes con cáncer y la organización espera superar los 4.500 euros
La V edición de la Carrera por la Ciencia se celebrará el próximo 26 de abril en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), consolidada como una cita deportiva y solidaria abierta a todos los públicos. La jornada contará con pruebas adaptadas a diferentes edades y niveles, desde carreras infantiles hasta una marcha popular y recorridos de 5 y 10 kilómetros.
El programa arrancará con las categorías infantiles, dividas por edades y continuará a las 10.30 horas con una marcha solidaria de dos kilómetros. Las carreras absolutas comenzarán a las 11.15 horas, con 5 kilómetros, y a las 11.25 horas la que contará con 10 km. Las edades mínimas de participación son de 14 y 16 años respectivamente.
Más allá del componente deportivo, la prueba mantiene su objetivo solidario: toda la recaudación se destinará al programa de ejercicio físico oncológico que impulsa la Asociación Española Contra el Cáncer en las instalaciones de CampusEsport.
Tras recaudar 4.506 euros en la edición de 2025, la organización confía en superar esa cifra este año. reforzando su carácter inclusivo y familiar.
Horarios
- Marcha solidaria: 10.30 horas (2 km y abierta a todos los públicos)
- Carrera de 5 kilómetros: 11.15 horas, mínimo 14 años
- Carrera de 10 kilómetros: 11.25 horas, mínimo 16 años
Recorrido e inscripciones
Todas las pruebas se desarrollan dentro del campus de la UIB, con circuitos adaptados según la distancia. Se trata de recorridos accesibles y pensados tanto para deportistas como familias y principiantes.
Las inscripciones están abiertas online en Elitechip. Cabe destacar que los 300 primeros en inscribirse recibirán una camiseta conmemorativa y todos los participantes obtendrán medalla. Asimismo, lo tres primeros clasificados en la 5 y 10 km recibirán premios.
La jornada también contará con servicio de guarderías hasta las 14 horas y actividades infantiles. A su vez, ofrecerá agua y fruta, así como instalaciones con duchas y vestuarios.
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