Baleares pide una reunión con el nuevo ministro de Hacienda para renegociar el REB

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, ha enviado una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que le solicita formalmente una reunión de trabajo para abordar las principales cuestiones que afectan a Baleares.

En la carta, el vicepresidente felicita al ministro por su nombramiento y le traslada la voluntad del Govern de mantener una relación de colaboración institucional, basada en el diálogo y el respeto competencial, con el objetivo de avanzar en soluciones que beneficien a los ciudadanos de las islas.

Renegociar el REB

Entre los asuntos prioritarios, Costa destaca la necesidad de renegociar el Régimen Especial de Baleares (REB). En este sentido, plantea la modificación del límite temporal de las medidas fiscales para establecer su carácter permanente con cláusulas de revisión, así como la ampliación de los beneficios a sectores estratégicos como el de la innovación.

El vicepresidente también muestra su preocupación por el hecho de que el Gobierno de España pretenda que las inversiones en infraestructuras deban financiarse a través del Factor de Insularidad. El Govern defiende que este instrumento debe ser complementario y no sustitutivo de los convenios de carreteras y ferroviario, que en estos momentos no se han recuperado.

Actualmente, tanto el Govern como los consells insulares están asumiendo con recursos propios la ejecución de infraestructuras esenciales, "una situación que consideramos insostenible a medio plazo".

Asimismo, el Govern insiste en la necesidad de que el Estado acompañe a Baleares ante las instituciones europeas para conseguir un régimen de minimis específico y diferenciado. Esta reivindicación se considera clave para garantizar la competitividad del tejido empresarial balear frente al tejido empresarial continental, especialmente en el contexto actual marcado por las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Reforma del sistema de financiación

Por último, el vicepresidente traslada el rechazo del Govern a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España. Considera que se ha negociado fuera de los canales multilaterales y que no incorpora ninguna de las reivindicaciones de Baleares, además de introducir elementos que afectan a la autonomía tributaria.

Sin embargo, valora positivamente que se haya presentado una propuesta como punto de partida para reanudar la negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, buscando el consenso con el conjunto de comunidades autónomas.

El Govern cree que a Baleares "le puede ir mejor"

Cabe señalar que el propio Antoni Costa ya destacó el espíritu "conciliador" y "calmado" del nuevo ministro de Hacienda, señalando al mismo tiempo que con él "a Baleares le puede ir mejor que con Montero".

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El Govern considera así que "la agenda" balear tiene más posibilidades de cumplirse "con España que con Montero" y, según las palabras de Costa, desea que las nuevas incorporaciones, en especial el nuevo ministro de Hacienda, "tome más decisiones favorables para las islas" que su antecesora.