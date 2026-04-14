Aprobada la creación de la Universidad de Mallorca: "No entra en competencia directa con la UIB"

La Universidad de Mallorca (UMAC) ya es una realidad después de que el Parlament haya dado luz verde a su creación con los votos del PP y de Vox, la abstención del PSIB y el rechazo de Més per Mallorca. La nueva universidad privada, impulsada por Adema, supera así su último trámite parlamentario antes de iniciar el recorrido administrativo.

La iniciativa, registrada por el grupo ‘popular’, ha llegado al pleno tras una tramitación sin sobresaltos en la que ya había quedado claro el bloque de apoyos. La diputada del PP, Ana Isabel Curtó, ha defendido que la nueva universidad permitirá complementar el sistema público. Curtó ha insistido en que la UMAC ofrecerá grados, másters y doctorados que hasta ahora no estaban disponibles en Baleares, con el objetivo de ampliar la oferta formativa y evitar la salida de estudiantes.

"La UIB continuará siendo un pilar fundamental de nuestro sistema universitario. Pero además de la univerisdad pública, hay que crecer incorporando nuevas titulaciones y ampliando las oportunidades para los jóvenes de esta islas", destaca Curtó.

"No entra en competencia directa con la UIB"

Por su parte, desde el PSIB -PSOE han optado por la abstención. La diputada Mercedes Garrido ha señalada que la oferta que ofrecerá la UMAC "no entra en competencia directa" con la UIB. En el caso de Més per Mallorca, han sido más críticos y han votado en contra de esta iniciativa al considerar que colisiona con la oferta pública universitaria.

Nueva oferta académica

La nueva institución desplegará una oferta académica amplia, especializada y estratégica, concebida para dar respuesta a ámbitos con una elevada demanda formativa y profesional, y para ampliar las oportunidades de acceso a estudios superiores en Baleares.

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, la oferta incluirá inicialmente los grados en Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Medicina, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Odontología (esta última también en inglés). Asimismo, se incorporarán los másteres en Cirugía e Implantología Oral, Ingeniería de la Salud Oral, Nutrición Clínica y Odontología Digital (este último también en inglés), junto con el programa de doctorado en Ciencias de la Salud.

Junto a esta área, se articulará una segunda línea académica centrada en la Arquitectura, las Artes, el Diseño, las Ciencias Sociales, la Tecnología y la Gestión. En este marco, se impartirán los grados en Arquitectura, Bellas Artes, Fine Arts, Ciencias Políticas y Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva, Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología, Sociología e Ingeniería de Datos y Sports Business Management. Esta oferta se completará con los másteres en Arquitectura (habilitante), Professional Development en Bellas Artes y Diseño de Productos, así como con el programa de doctorado en Arte, Diseño y Humanidades.

Además, se desarrollará un programa de Formación Permanente para cubrir las necesidades de la demanda formativa en nuestras Islas.