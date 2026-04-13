Vox Baleares denuncia intimidación a militantes y amenazas de muerte a diputados

Vox en Baleares ha denunciado que militantes del partido fueron intimidados este fin de semana por independentistas en la localidad mallorquina de Puigpunyent y la organización independentista Arran amenazó de muerte a los diputados Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez en redes sociales.

La portavoz parlamentaria de Vox en Baleares, Manuel Cañadas, ha anunciado en una rueda de prensa que ambos hechos están ya en manos de los servicios jurídicos del partido en Madrid para denunciarlos ante los tribunales.

"No podemos consentir la violencia sistemática que sufrimos los militantes de Vox por el simple hecho de ejercer nuestros derechos democráticos", ha asegurado sobre los dos episodios que considera que "ilustran con claridad y se suman a un patrón que ya es demasiado evidente para ignorarlo".

Ha relatado que, el domingo, una mesa informativa autorizada en Puigpunyent para ejercer el derecho a la participación política fue acosada cuando un grupo de unas 15 personas con banderas independentistas se acercó "para lanzar insultos, reproches y generar una tensión innecesaria".

Cañadas ha felicitado a sus correligionarios "por aguantar con firmeza y serenidad semejante ataque gratuito", ha agradecido la intervención de la Guardia Civil, "determinante para evitar males mayores", y ha manifestado su sorpresa porque el alcalde socialista, Toni Marí, "lejos de condenar lo ocurrido, restó importancia a los hechos e insinuó que la presencia de Vox pudo generar la situación".

"Es una vergüenza, la responsabilidad de lo ocurrido es exclusivamente de los violentos que acudieron a insultar y a intimidar y la responsabilidad política es del alcalde por minimizar estos hechos porque nadie tendría que soportar intimidaciones por montar una mesa informativa", ha clamado Cañadas.

La otra denuncia es porque Arran publicó un mensaje en redes sociales en el que amenazaba con que si se acercaban ella o Sergio Rodríguez "podían practicar el tiro al facha", como ya ocurrió el año pasado en el contexto del Acampallengua.

Cañadas ha criticado que ese evento ha contado con la colaboración del Govern y del Ayuntamiento de Manacor, donde "con dinero público de todos, se sirve de paraguas a una organización que amenaza a diputados electos por pegarles un tiro".

Según la portavoz, "las instituciones y los políticos de otros partidos miran hacia otro lado, los alcaldes restan importancia y el dinero público financia a quien amenaza a cargos electos".

"No vamos a tolerar esto en silencio; no van a conseguir callarnos, no tenemos miedo a nada ni a nadie", ha afirmado.