La guerra de Irán no rebaja las reservas para alquilar yates en Mallorca

El conflicto bélico desatado en Oriente Medio no está teniendo el menor impacto en las reservas que la clientela extranjera hace para disponer de un yate de alquiler en Mallorca, y el sector tiene ya garantizados unos niveles de ocupación «buenos» para los próximos meses y durante el verano, según pone en valor el presidente de la asociación de chárter náutico de la patronal APEAM, José María Jiménez. La conclusión es que para la demanda europea los problemas económicos que la guerra ha desatado pueden frenar las grandes inversiones residenciales, pero no suponen la menor renuncia a la hora de disfrutar de las vacaciones.

La primera constancia que se extrae del inicio de la actual temporada turística es que la actividad del chárter náutico se va a mantener en unos niveles similares «y puede que incluso un poco superiores» a los del pasado año, con un volumen de reservas para el verano que ya se acerca al 70% de las plazas disponibles, según pone de relieve Jiménez.

Apunta que la ligera mejoría que durante esta Semana Santa se ha detectado en el nivel de actividad de la flota de alquiler respecto al mismo periodo de 2025 se puede explicar a una buena meteorología que ha ayudado al disfrute de una embarcación de recreo, pero añade que las reservas están manteniendo un nivel «bueno» y que en este momento una parte considerable de ellas se centran ya para los meses de septiembre y octubre.

José María Jiménez / APEAM

Reservas efectuadas

Sobre este punto, afirma que la clientela alemana y centroeuropea en general es la que más ha avanzado la contratación de yates para el verano, y que es la española y la italiana la que más se demora y la que va a ir completando algunos de los huecos que siguen sin cubrirse.

El presidente de APEAM-Chárter Náutico recuerda que en su sector es casi imposible alcanzar ocupaciones que sean muy superiores al 80% debido a que a veces es complejo acomodar la necesidad de embarcaciones con un determinado número de plazas a las fechas que se reclaman, de ahí que insista en que con el nivel que ya se tiene asegurado con las reservas, el resultado que se va a conseguir durante la temporada turística de 2026 va a ser positivo, pese a que pueda mantenerse la preocupación ante las derivadas económicas que pueda tener la guerra de Irán.

José María Jiménez reconoce que para las empresas dedicadas a esta actividad el encarecimiento de los carburantes tiene un recorrido reducido, ya que es el cliente el que paga el combustible que consume, lo que está permitiendo mantener unos precios similares a los de los últimos años.

Sobre este punto, recuerda que una embarcación para un grupo de diez personas se puede alquilar por unos 3.000 euros semanales, es decir, 300 por persona, lo que explica que la demanda pueda ser asumida no solo por personas de elevado poder adquisitivo, sino también por clases medias extranjeras.

El sector náutico prevé un buen verano / M. Mielniezuk

No se oculta, sin embargo, que lo que se observa con más preocupación es la evolución que puedan mostrar los precios del transporte aéreo, factor clave para que esos grupos lleguen a la isla.

Alquiler de barcos privados

Por otro lado, José María Jiménez lamenta que el Gobierno central siga sin aprobar el decreto anunciado por el PSIB para permitir que zonas saturadas como Baleares puedan vetar el que barcos de uso privado se puedan alquilar durante tres meses al año, una medida ya en vigor en España pero que se rechaza por parte de la mayoría de las formaciones políticas de las islas y del sector.

En cualquier caso, recuerda que por ahora está en vigor la prohibición del Govern balear pese al conflicto competencial desatado con Madrid.