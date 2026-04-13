Solidaridad en el patio de butacas del Teatro Principal de Palma: «Donar sangre con estas vistas es espectacular»

En una Palma ya inundada de los turistas que tensionan los ya saturados servicios públicos, también hay espacio para la solidaridad. El Teatro Principal de Palma se ha convertido esta tarde en una sala de donación de sangre. El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares llamó a la población ante un «momento crítico» de las reservas, como en cada época festiva, y esta respondió llenando las 50 plazas disponibles.

En estos momentos vacacionales, las reservas se encuentran en una situación delicada debido al aumento de la población y a la bajada de donantes. Para poder donar sangre basta con pesar más de 50 kilogramos, tener entre 18 y 65 años y gozar de buena salud. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres, tres. El proceso es altruista y dura unos 25 minutos: apenas 100 minutos al año en el caso de los hombres. Un partido rocoso del Mallorca puede durar más y suele provocar mayor sufrimiento.

La platea del Teatro ha albergado las camillas de donación y los palcos se han habilitado para realizar la entrevista médica previa y el registro de datos de los donantes. Miquel Martorell, director del Teatro Principal de Palma explica que han participado porque consideran el lugar un espacio abierto y solidario: «En el mundo teatral hay sensibilidad social, no solo se trata de hacer cosas sobre el escenario, sino también de abrirlo a la ciudadanía».

En esa línea, destacó la capacidad de difusión del teatro: «Nuestras redes son muy potentes y podemos ayudar a transmitir este tipo de iniciativas». Martorell asegura que la intención del Teatro Principal es que esta iniciativa solidaria tenga continuidad.

Los primeros donantes llegan a las camillas, se acuestan maravillados y escuchan a las enfermeras. Clara Roca es una de las participantes en la jornada: «Soy donante desde los 18 años y lo he hecho muchas veces. Lo dejé durante un tiempo, pero al enterarme de esta iniciativa me ha parecido un buen momento para retomarlo».

«Estoy disfrutando mucho de las vistas; el paisaje es precioso y espectacular. Siempre hace falta donar sangre, en operaciones y en muchos tratamientos. Es una forma de compartir lo que uno tiene», explica Roca.

Sale entre bastidores uno de los rostros más conocidos entre los donantes de sangre. Juan Carmona Pláñez, un héroe considerado el mayor donante de sangre de Baleares y que alcanzó hace dos años la extraordinaria cifra de 300 donaciones entre sangre y aféresis.

«Sigo participando en estos eventos para animar a la gente joven y que conozca mi experiencia tras más de 40 años donando», explica. «El banco de sangre siempre me pide que ayude a motivar a más personas. Es muy sencillo venir y donar, no se pierde mucho tiempo y es bueno para todos: para quien dona y para quien lo necesita», sentencia Carmona.

Rosario Pérez, de las unidades móviles, destaca el valor de la iniciativa impulsada en el Teatro Principal: «Es un regalo para la vista. Por parte de la organización del teatro les ha parecido una buena idea y nosotros estamos encantados».

Pérez subrayó la importancia de este tipo de campañas, especialmente en periodos vacacionales: «Es una llamada muy importante, aunque en realidad lo son todas, porque siempre hace falta sangre. Cuando empieza la temporada turística ocurre lo mismo: hay mucha demanda y bajan las donaciones».

En este sentido, insistió en que «todos los grupos sanguíneos son importantes y necesarios» y recordó que el sistema de donación funciona como «una rueda que debe mantenerse en movimiento constante».

Por último, se mostró satisfecho con la acogida: «Estamos muy orgullosos de haber abierto el teatro a esta causa y esperamos poder repetirlo otro año. No todo el mundo puede decir que ha donado sangre en el Teatro Principal; aquí, si te mareas, no será por la aguja, sino por las vistas».

El Banc de Sang i Teixits de Baleares está ubicado en la calle Rosselló i Cazador, 20 (Palma), y su horario es de 8.00 horas a 20.30h de lunes a viernes, y de 09.00 horas a 13.30 horas los sábados. Además, dispone de diferentes lugares de donación en las distintas islas.