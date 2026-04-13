Tribuna

Situació «insostenible» a les escoles d’infants

Mochilas en una 'escoleta'. / Marta Torres Molina

Aina Maria Llobera Jiménez, Monica Muñoz Rodríguez i Mª José Jiménez Serrano

Les treballadores del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (PMEI) de gestió directa han alçat la veu davant el que consideren una situació límit als centres educatius municipals de Palma. Després de més de vuit mesos de curs, denuncien que continuen treballant en condicions «inadmissibles» i acusen l’administració d’abandó i manca de resposta.

Segons expliquen, els problemes afecten greument el funcionament diari de les escoles: no se substitueix el personal, deficiències en infraestructures, escassetat de materials essencials i una gestió que qualifiquen de «desconnectada de la realitat dels centres». A això s’hi suma una comunicació pràcticament inexistent amb l’empresa reduïda a correus electrònics que, en molts casos, queden sense resposta.

«La sensació és d’abandonament absolut», asseguren. Les direccions dels centres, afegeixen, es troben desbordades i sense cap suport real per fer front a les necessitats quotidianes.

Les treballadores també denuncien la desarticulació del projecte educatiu que durant més de quaranta anys havia caracteritzat el PMEI. «Hem passat de ser una comunitat educativa cohesionada a treballar de manera aïllada, sense coordinació ni suport per la manca de Direcció Educativa», lamenten.

Tot i aquesta situació, remarquen que les escoles continuen funcionant gràcies exclusivament a l’esforç i la implicació del personal, que sovint assumeix tasques i despeses que no els corresponen per garantir un servei educatiu de qualitat. Denuncien, a més, la manca total de presència institucional als centres, fins al punt que s’han obviat les visites de presentació per part dels responsables actuals excepte quan es constata un evident malestar.

A aquesta situació s’hi afegeix un fet que ha generat encara més inquietud entre el personal: les treballadores asseguren haver tingut coneixement a través de l’oferta educativa d’escolarització del tancament d’una escola, sense cap comunicació prèvia oficial. Alerten que aquesta decisió podria tenir conseqüències directes sobre l’estabilitat laboral i posa en risc llocs de feina del conjunt del personal de gestió directa de les escoles municipals de l’Ajuntament de Palma.

«El discurs institucional sobre la qualitat educativa contrasta frontalment amb la realitat que vivim cada dia dins les escoles», afirmen.

Les treballadores adverteixen que la situació és insostenible i que posa en perill tant la qualitat del servei públic com el futur del projecte educatiu. «Som educació, som servei públic i som comunitat. I no permetrem que es deixi caure tot el que hem construït durant anys», conclouen. n

