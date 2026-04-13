Los partidos de Baleares reaccionan a la derrota de Orbán en Hungría: "Un saludo a Le Senne, su viaje fue provechoso"

La política balear reacciona a los resultados de las elecciones en Hungría, con la derrota del primer ministro Viktor Orbán y la victoria del opositor Péter Magyar, como un espejo donde cada partido ha proyectado su propio relato.

En ese cruce de lecturas, Vox ha optado por la defensa cerrada de Orbán. Su portavoz, Manuela Cañadas, ha interpretado el resultado como algo más que un relevo político: "Es una derrota de Orbán y, por supuesto, es una derrota para todos los ciudadanos de este país que han conseguido durante tantos años no sufrir las nefastas políticas de la Agenda 2030 ni de la inmigración que sí hemos sufrido en el resto de Europa".

La dirigente ha vinculado así el desenlace electoral húngaro con el marco ideológico que su formación combate en Baleares, en una comparecencia marcada por el eco del reciente viaje a Hungría del presidente del Parlament y líder autonómico de Vox, Gabriel Le Senne. Su presencia semanas atrás en Budapest, ausentándose del pleno de la Cámara balear para acompañar a Orbán y Santiago Abascal en un acto previo a los comicios, se ha convertido en material político para aliados y adversarios. Cañadas ha evitado cualquier matiz en la valoración general, aunque sí ha subrayado un elemento que, a su juicio, invita a la cautela: ha celebrado que "ni un solo diputado de izquierda vaya a representar a los ciudadanos" húngaros y ha expresado su deseo de que el nuevo escenario mantenga una cierta continuidad política, recordando que el partido vencedor, Tisza, ha nacido de una escisión del bloque de Orbán.

La portavoz de Vox ha cerrado su intervención con una crítica directa a las reacciones internacionales. Ha mencionado, uno por uno, a quienes han felicitado al ganador: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y "el hijo de Soros". "No creemos que el hecho de que esta gente se haya alegrado sea nada bueno para los ciudadanos de ese país", ha zanjado.

Frente a esa lectura, la izquierda balear ha convertido el resultado en un argumento propio. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha tirado de ironía: "Un saludo para Le Senne, se ve que su viaje a Hungría fue provechoso". Más directo ha sido el socialista Iago Negueruela, que ha hablado de "un fascista menos" al frente de un gobierno europeo. "Es una buena noticia a nivel mundial y europeo", ha afirmado, antes de enlazar la escena húngara con la política autonómica: ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "deje de mirar a los reaccionarios" y ha reclamado al Partido Popular que tome nota de "cómo se tiene que reaccionar a los ultras".

En el PP, sin embargo, la lectura ha sido distinta. Su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha rechazado las "burlas" de la izquierda y ha puesto el foco en la aritmética parlamentaria: la izquierda celebra un resultado que deja sin representación a sus homólogos húngaros. Para Sagreras, lo ocurrido ha confirmado otra tesis: "Ha ganado la opción del PP europeo, de las ideas liberales, la constructiva, de centro derecha, la europeista". Una victoria que ha atribuido en parte al "voto táctico" de sectores progresistas para desalojar a Orbán y que ha proyectado sobre Baleares como un escenario deseable de mayoría absoluta para Prohens.

La última palabra la ha puesto el diputado no adscrito Agustín Buades, que ha optado por una lectura transversal, casi de ciclo político. "El populismo siempre pierde", ha afirmado, encadenando nombres propios para sostener su pronóstico: Albert Rivera, Pablo Iglesias y, en su opinión, el siguiente será Santiago Abascal.