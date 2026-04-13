Una nueva oferta de Binter ofrece vuelos entre Mallorca y Canarias desde 29 euros

La aerolínea Binter ha lanzado una promoción de tarifas reducidas para volar entre Mallorca y Canarias. Los billetes pueden comprarse hasta el 27 de abril y son válidos para viajar entre el 15 de septiembre y el 31 de marzo de 2027, toda una oportunidad para aquellos que les gusta planificar sus vacaciones con tiempo.

Según las condiciones de la oferta, los precios parten desde 29 euros por trayecto para residentes, siempre que se adquiera ida y vuelta. Las conexiones incluyen vuelos a Gran Canaria y Tenerife, así como a otras islas del archipiélago mediante enlaces.

La compañía mantiene vuelos entre Mallorca y Canarias todos los días de la semana. En concreto, hay cinco frecuencias semanales con Gran Canaria (lunes, martes, jueves, viernes y domingos) y seis con Tenerife Norte (de martes a domingo). En cuanto a las condiciones del billete, todas las tarifas incluyen equipaje de mano y servicio a bordo.

Los billetes pueden adquirirse a través de la web de la aerolínea, su aplicación móvil, agencias de viajes o por teléfono, donde también se pueden consultar las condiciones específicas de la promoción.

Conexiones interinsulares gratis

Uno de los aspectos de esta ruta es que permite conectar con otras islas canarias sin coste adicional en el vuelo interinsular, dentro de la red de la aerolínea, ampliando el viaje más allá de un único destino

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.