Mallorca dice adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 26 grados esta semana

El tiempo en Mallorca y en el conjunto de Baleares va a dar un vuelco en apenas unos días. Tras un inicio de semana marcado por los cielos nubosos, algunos chubascos y una notable bajada de las temperaturas, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una recuperación rápida del ambiente primaveral, con máximas que podrían llegar hasta los 26 grados a partir del viernes.

Este lunes ha comenzado con nubes y lluvias en distintos puntos del archipiélago, aunque Mallorca será la isla más afectada en las primeras horas del día. Los chubascos se concentrarán sobre todo en el norte de la isla y tenderán a remitir a medida que avance la jornada.

Además de la lluvia, el descenso térmico se hará notar. Las temperaturas máximas se moverán entre los 13 y los 16 grados, dejando una sensación mucho más fresca de lo habitual para esta época. En Menorca, además, el viento soplará con fuerza y podría dejar rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En Mallorca y las Pitiusas, en cambio, el viento será más suave, entre flojo y moderado.

Mallorca, pendiente del cielo el martes

El martes todavía no desaparecerá del todo la inestabilidad. La Aemet prevé intervalos nubosos en Baleares, con apertura progresiva de claros y posibilidad de algún chubasco ocasional en Mallorca. Será una jornada de transición, todavía con ambiente fresco a primera hora.

Las mínimas volverán a bajar y se situarán entre los 6 y los 12 grados, mientras que las máximas empezarán a recuperarse y alcanzarán entre 16 y 21 grados. Menorca volverá a ser la isla más expuesta al viento, con rachas que seguirán rondando entre los 60 y los 70 kilómetros por hora.

El miércoles llega el cambio de tiempo en Baleares

Será a partir del miércoles cuando el tiempo empiece a cambiar de forma más clara. Los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas diurnas seguirán subiendo en todo el archipiélago, con valores que ya se moverán entre los 18 y los 24 grados.

El viento, además, irá perdiendo intensidad, lo que favorecerá una sensación más agradable en todas las islas. Volverán también las brisas costeras, típicas de los días más estables.

Sol y hasta 26 grados de cara al fin de semana

La gran noticia llegará a partir del jueves. Según la previsión, Baleares recuperará de lleno el tiempo primaveral, con cielos despejados y temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 y los 25 grados.

El viernes irá incluso un paso más allá: los termómetros podrían alcanzar entre 20 y 26 grados, una situación que se mantendría durante el fin de semana si no hay cambios de última hora. Todo apunta, por tanto, a unos días mucho más agradables en Mallorca y el resto de islas, con sol y temperaturas ideales para planes al aire libre.

Tras varias jornadas de nubes, lluvia y viento, Baleares se prepara así para un giro de tiempo que muchos ya esperaban: volverá la primavera, y lo hará con fuerza.