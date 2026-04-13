Luz verde a la UMAC: PP y Vox aprueban mañana la nueva universidad privada con el rechazo de Més y la abstención del PSOE

El Parlament balear encara mañana una votación con resultado prácticamente asegurado: la creación de la Universidad de Mallorca (UMAC) saldrá adelante con los votos del PP y de Vox, la abstención del PSIB y el rechazo de Més per Mallorca. La nueva universidad privada, impulsada por Adema, supera así su último trámite parlamentario antes de iniciar el recorrido administrativo.

La iniciativa, registrada por el grupo ‘popular’, llega al pleno tras una tramitación sin sobresaltos en la que ya había quedado claro el bloque de apoyos. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha defendido el proceso seguido y ha puesto en valor la "tramitación constructiva" del texto, subrayando la incorporación de enmiendas de distintos grupos.

Para los ‘populares’, la nueva universidad permitirá complementar el sistema público. Sagreras ha insistido en que la UMAC ofrecerá grados, másters y doctorados que hasta ahora no estaban disponibles en Baleares, con el objetivo de ampliar la oferta formativa y evitar la salida de estudiantes. "Se aumenta la pluralidad de la oferta formativa para que el máximo de jóvenes se puedan quedar a estudiar en el archipiélago", ha señalado.

El PSIB ha optado por mantener una posición de perfil bajo. Su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha confirmado que los socialistas repetirán la abstención que ya adoptaron en la toma en consideración. Un posicionamiento que, en la práctica, no altera el desenlace: incluso en el hipotético caso de que Vox votara en contra, la ley saldría adelante con la mayoría del PP.

Más crítica ha sido la posición de Més per Mallorca. Su portavoz, Lluís Apesteguia, ha avanzado el voto en contra pese a que el texto final incorpora algunas de sus propuestas. Entre ellas, el derecho de tanteo y retracto del Govern en caso de cambio accionarial y la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas.

Aun así, Apesteguia ha advertido de que estas mejoras "no solucionan el problema de origen". A su juicio, la ley responde a "intereses privados" y no a una verdadera planificación educativa. "Pensamos exactamente lo mismo si es una universidad laica o del Opus, y es que se debe priorizar una planificación de servicio público. El resto debe ser subsidiario", ha zanjado, marcando distancias con el modelo que plantea el Govern.

En Vox, el apoyo a la iniciativa se ha dado por hecho, aunque sin escenificación pública en la rueda de prensa. La portavoz, Manuela Cañadas, no se ha pronunciado, pero el partido ha confirmado el voto favorable, alineándose así con el bloque que permitirá sacar adelante la ley. Con la aprobación parlamentaria, el foco se desplazará al Consell de Govern, que deberá autorizar la implantación efectiva de las enseñanzas cuando se formalice la solicitud de inicio de actividad. Ese paso requerirá además el aval del Consejo de Universidades, último filtro antes de que la UMAC pueda empezar a operar en el sistema universitario balear.