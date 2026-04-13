🔴 DIRECTO | La transformación digital en el sector turístico
DM
La digitalización continúa consolidándose como uno de los principales ejes de transformación del sector turístico. En este contexto, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) organiza una jornada centrada en los avances y retos a los que se enfrenta el turismo.
El encuentro reúne en el Club Diario de Mallorca a representantes institucionales y profesionales del sector para analizar proyectos, compartir experiencias y abordar el impacto de la innovación tecnológica en las empresas turísticas. Puedes seguirlo en directo a través de nuestro canal de YouTube.
Programa
La jornada arranca a las 10.00 horas en el Club Diario de Mallorca.
10:00 h. Café de bienvenida
10:10 h. Inauguración
• Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo
10:30 h. Conversación sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística
• Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR
• Dolores Ordóñez, vicepresidenta, Turistec
11:00 h. Charla “Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos”
• Guillem Ginard, consejero de Turismo del Consell de Mallorca
• Iñaki Gaztelumendi, OEG Plataforma Inteligente de Destinos
11:20 h. Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas. Participan:
• Juan Pedrosa, director general, Patterson Online
• Pere Josep Pons Vives, Chief Financial Officer, Mon Hotels
• Fernando de Miguel Albertí, CEO Offugo Mobility
• María José Pedragosa, CEO, Revivak
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