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Coloma Margarita Capó asume la dirección del Ibassal

La directora del Ibassal, Coloma Margarita Capó.

La directora del Ibassal, Coloma Margarita Capó. / CAIB

EP

Palma

Coloma Margarita Capó ha asumido la dirección del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), tras la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha señalado en una nota de prensa que la incorporación de Capó impulsará una reorganización interna con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Ibassal y afrontar con garantías los retos de este último año de legislatura, especialmente en la reducción de la siniestralidad laboral, el absentismo y el refuerzo de la cultura preventiva.

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La nueva directora cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la gestión de los recursos humanos, con experiencia en la administración pública y formación en prevención de riesgos laborales.

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