El batido viral de Hailey Bieber aterriza en Mallorca

El fenómeno gastronómico viral impulsado por la modelo e influencer estadounidense Hailey Bieber ya tiene réplica en la isla. Un batido inspirado en el popular Strawberry Glaze Skin Smoothie, conocido por su estética y sus supuestos beneficios para la piel, ha comenzado a servirse en Mallorca. La bebida, que se hizo mundialmente famosa tras su lanzamiento en colaboración con la tienda Erewhon en Los Ángeles, combina ingredientes como fresas, leche vegetal, aguacate o colágeno, con el objetivo de aportar un efecto “glow” a la piel .

Un descubrimiento viral en redes

La llegada de esta tendencia a la isla ha sido detectada por la creadora de contenido Andrea Martin, que ha compartido en sus redes la existencia de una versión local del batido. Según muestra en su vídeo, el producto se puede encontrar en el establecimiento Cocos Deli, con locales en zonas como Portals y Palma. En este espacio, especializado en comida saludable, zumos y brunch, ya se ofrece un smoothie inspirado directamente en el de la influencer, con ingredientes similares y enfocado también al autocuidado.

El éxito del batido original reside en su combinación de sabor, estética y nutrición. Entre sus ingredientes habituales destacan las fresas, la leche de almendras, el aguacate o el colágeno, todos ellos asociados a beneficios para la piel y la hidratación. Esta mezcla de gastronomía y cosmética ha convertido el producto en un icono del llamado beauty food, una tendencia al alza que conecta alimentación y cuidado personal.

Mallorca, escaparate de tendencias globales

La llegada de este tipo de propuestas a Mallorca refleja cómo la isla se mantiene conectada con tendencias internacionales, especialmente en el ámbito gastronómico y de estilo de vida. No es la primera vez que la propia Hailey Bieber elige Mallorca como destino, donde ya ha realizado eventos y estancias en los últimos años, reforzando su vínculo con el Mediterráneo.