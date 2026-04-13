Aumentan un 22% las llamadas por violencia machista en Baleares: el IBDona atendió más de 4.500 casos en 2025

Aumentan un 22% las llamadas por violencia machista en Baleares. El Servicio de Atención 24 Horas (S24H) del IBDona cerró el ejercicio 2025 con un volumen de actividad que refleja la cronificación de la violencia machista en el archipiélago, pero también una mayor respuesta institucional. Según los datos presentados este lunes por la directora de la entidad, Cati Salom, el servicio atendió un total de 4.562 llamadas, lo que supone un incremento del 22,2% respecto al año anterior. Este aumento, que sitúa la actividad en una media de trece contactos diarios, responde en gran medida "a la mayor difusión de los recursos y a la consolidación de herramientas accesibles para toda la ciudadanía", según ha explicado la responsable.

Durante la rueda de prensa, Salom ha puesto en valor el esfuerzo humano que sostiene este recurso público. “Es un trabajo muy importante el que realizan estas 16 personas las 24 horas, los 365 días del año”, ha destacado la directora, subrayando que el servicio ofrece una atención integral que incluye asesoramiento social y jurídico a través del teléfono gratuito 900 17 89 89. Para reforzar esta visibilidad, cabe destacar que el IBDona ha lanzado un nuevo vídeo informativo que será proyectado, desde este lunes, en salas de espera de centros sanitarios y otros espacios públicos con el fin de que ninguna mujer ignore los recursos a su alcance.

43 llamadas por abuso sexual infantil

Más allá de las cifras generales, la memoria técnica de 2025 revela una compleja red de violencias superpuestas. Aunque el 91,3% de las llamadas corresponden a violencia de género en el ámbito de la pareja, los datos internos muestran que las agresiones no son estancas. La violencia psicológica sigue siendo la más detectada, presente en casi la mitad de las consultas, pero destaca el registro de 428 llamadas por violencia vicaria. En el apartado de violencia sexual, la memoria detalla una realidad preocupante: de las 255 llamadas registradas por este motivo, 167 fueron por agresión sexual y 43 estuvieron vinculadas a casos de abuso sexual infantil.

El grueso de la atención se concentra en mujeres de entre 31 y 40 años, de nacionalidad española

Mujeres de 31 a 40 años

La radiografía de las usuarias muestra que la mayoría de quienes contactan con el centro son las propias víctimas (70,8%), aunque existe un peso relevante de profesionales de otros servicios que representan el 21,5% de las llamadas. En cuanto al perfil sociodemográfico, el grueso de la atención se concentra en mujeres de entre 31 y 40 años, de nacionalidad española, seguidas por residentes de origen colombiano, argentino, italiano, brasileño, británico y peruano. Por islas, Mallorca aglutina el 80,6% de la demanda, seguida de Ibiza con 537 llamadas, Menorca con 222 y Formentera, que registró 22 contactos durante todo el año.

Acompañamiento

Un pilar fundamental del servicio es el acompañamiento presencial, que en 2025 alcanzó las 631 intervenciones. Salom ha precisado que este apoyo puede ser activado de forma urgente o programada para acudir a juzgados, hospitales o incluso servicios sociales básicos. “Ha habido casos en los que se les ha tenido que acompañar porque se sienten inseguras”, ha explicado la directora, insistiendo en que ninguna solicitud quedó desatendida por falta de personal, ya que las cancelaciones registradas se debieron siempre a causas ajenas a la disponibilidad del servicio.

Como bien ha reflejado la directora del IBDona, la estructura del S24H se apoya en una estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad. Actualmente, el 69,3% de las llamadas llegan directamente al 900 17 89 89, mientras que el resto son derivadas desde el 112 y el 016. Durante el año se tramitaron 978 derivaciones a otros recursos de la red, de las cuales 72 terminaron en el ingreso en casas de acogida. “Ahora el servicio cataloga si la llamada se trata de violencia machista u otra cosa, pero sigue predominando que la mujer llama sobre todo por este motivo”, ha concluido Salom, señalando que el sistema de registro compartido entre instituciones es clave para garantizar un seguimiento constante de cada víctima.