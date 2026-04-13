Air Europa extiende la cancelación de vuelos con Israel hasta el próximo 31 de mayo

Air Europa ha ampliado la suspensión de los vuelos hacia y desde Tel Aviv (Israel) hasta el próximo 31 de mayo, debido a la situación actual en el país de Oriente Próximo como consecuencia del conflicto en la región, según la reciente actualización.

"Agradecemos tu comprensión y lamentamos los posibles inconvenientes que esta situación, ajena a la voluntad de la compañía, puedan ocasionarte", ha explicado la compañía en su página web.

Con el fin de reajustar los planes de viaje de los pasajeros, Air Europa ofrece cambio de fecha gratuito hasta el 31 de octubre y cambio de ruta hacia/desde Estambul o cualquier destino de Europa, en la misma cabina, hasta el 31 de octubre, además de un vale y reembolso del billete.

Actualmente, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) ha extendido hasta el próximo 24 de abril su recomendación a las aerolíneas de no operar en Oriente Medio y el Golfo Pérsico.