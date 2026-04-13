Subvenciones
Abierto el plazo de ayudas a personas con discapacidad
La convocatoria, dotada con 600.000 euros, es para cubrir gastos de tratamientos y servicios
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) abre hoy el plazo para que las personas con alguna discapacidad puedan pedir las ayudas económicas por un total de 600.000 euros para cubrir los gastos hechos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 en tratamientos y servicios.
La nueva convocatoria consolida las ayudas por un total de 150.000 euros para financiar servicios de respiro a los familiares cuidadores, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.
La convocatoria se organiza en tres partidas, la mayor de las cuales, por 300.000 euros, es para financiar tratamientos sociosanitarios que permitan conseguir la recuperación física, psíquica y sensorial o mantener sus capacidades a lo largo del tiempo.
Además se destinan 150.000 euros para ayudas técnicas, como por ejemplo prótesis, ortesis e instrumentos, dispositivos o equipos destinados a suplir o complementar carencias funcionales, y otros 150.000 euros de las ayudas de respiro para familiares cuidadores.
«Este apoyo económico está pensado para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad y las de sus familias, y nos permite ofrecerles una respuesta más próxima y próxima con el objetivo de mejorar la autonomía y la inclusión social», ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez. En cuanto a las ayudas concretas de respiro, ha explicado que tienen como objetivo «dar respuesta de alojamiento residencial para personas con discapacidad, dando un apoyo temporal y a corto plazo a familiares cuidadores para su descanso».
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