¿Hasta cuándo lloverá en Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet

Del sol casi veraniego al paraguas y al abrigo en apenas 24 horas. Mallorca ha vivido este fin de semana un auténtico "choque térmico", pasando de temperaturas inusualmente cálidas a un domingo prácticamente invernal. La llegada de una borrasca asociada a un frente frío ha dado un vuelco al tiempo en la isla, dejando lluvias persistentes acompañadas de barro, un descenso acusado de las temperaturas y rachas de viento, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, según la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Ante este escenario, se han activado avisos amarillos por fuertes vientos en la Serra de Tramuntana y el sur de la isla, y por fenómenos costeros en todo el litoral mallorquín.

Lluvias persistentes y barro en Mallorca

La de este domingo será una jornada pasada por agua. Se esperan lluvias persistentes, que se irán intensificando a partir de la tarde, afectando de manera especial al área de la sierra de Tramontana. Además, la presencia de calima en el ambiente, provocará que las precipitaciones vayan acompañadas de barro, según ha advertido la Aemet.

Junto a la lluvia, otro de los protagonistas del día está siendo el viento. La previsión de la Aemet señala viento moderado a fuerte de nordeste y norte, con rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, sobre todo en el sur de la isla por lo que, en esta zona, se ha activado la alerta amarilla

Los termómetros se moverán entre los 15 y 17ºC, pero la sensación térmica bajará drásticamente durante el día, alcanzándose las temperaturas mínimas al final de la jornada.

¿Hasta cuándo lloverá en Mallorca?

La previsión para el lunes mantiene el tiempo inestable en la isla. La Aemet anuncia de nuevo cielos cubiertos con lluvias, más frecuentes e intensas durante las primeras horas y, otra vez, con mayor incidencia en la sierra de Tramontana.Sin embargo, se espera que las precipitaciones tiendan a remitir durante la tarde.

Las temperaturas nocturnas se mantendrán con pocos cambios, pero las diurnas seguirán en descenso, por lo que el ambiente continuará siendo más frío de lo habitual en esta época del año.

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En cuanto al viento, el lunes soplará moderado del norte y noroeste, girando por la tarde a oeste.