El Govern abre mañana el plazo para solicitar plaza de 0 a 3 años para el curso 2026/2027 en Baleares

La conselleria de Educación abre mañana, 13 de abril, el plazo para solicitar plaza de educación infantil de primer ciclo (0 a 3 años) para el curso 2026/2027. El periodo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 21 de abril y el trámite podrá realizarse de forma telemática a través de la web del servicio de escolarización, según han informado en una nota de prensa.

Para el próximo curso, el Govern prevé ampliar la oferta en unas 1.200 plazas respecto al año anterior. De ellas, alrededor de 500 serán públicas y unas 700 concertadas. Con esta ampliación, se alcanzarán unas 15.300 plazas en Baleares incluidas dentro de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, una medida impulsada por el Ejecutivo autonómico.

En la nota de prensa, Educación ha puesto el acento en su apuesta por aumentar la red pública de 0 a 3 años, especialmente en los centros gestionados directamente por el Govern. En este sentido, destacan que el número de escoletas bajo gestión directa ha pasado de cuatro en septiembre de 2023 a 29 en la actualidad.

De cara al curso 2026/2027, la Conselleria asumirá además la gestión de ocho nuevos centros vinculados a colegios públicos y escoletas. Entre ellos se encuentran el CEIP Joan Mas de Pollença; los CEIP Jaume I, Génova y La Soledat de Palma; el CEIP Blanca Dona de Ibiza; y las escuelas infantiles Son Dameto y Son Gibert de Palma, además de la escoleta Can Cantó de Ibiza.

Con la apertura de este proceso de escolarización, el Govern subraya su objetivo de seguir ampliando una red de educación infantil accesible y gratuita, que facilite la conciliación familiar y refuerce el papel educativo de esta etapa.