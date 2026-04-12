Escolarización 0-3 años en Baleares: fechas clave y cómo pedir una de las 15.300 plazas gratis

Las familias de Baleares podrán presentar desde este lunes la solicitud para optar a una plaza de educación infantil de 0 a 3 años de cara al curso 2026/2027. El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 21 de abril y deberá realizarse de forma telemática a través del Servicio de escolarización del Govern.

La Conselleria de Educación pone en marcha así una nueva convocatoria para acceder al primer ciclo de educación infantil, una etapa que en los últimos años ha ganado peso tanto por su valor educativo como por su papel en la conciliación familiar.

1.200 plazas más para el curso 2026/2027

De cara al próximo curso, la Conselleria prevé autorizar alrededor de 1.200 plazas nuevas de 0 a 3 años respecto al curso 2025/2026. De ese incremento, unas 500 serán públicas y otras 700 concertadas.

La ampliación permitirá alcanzar una oferta aproximada de 15.300 plazas en el conjunto de Baleares, todas ellas incluidas en la medida de gratuidad del primer ciclo de educación infantil impulsada por el actual Govern de les Illes Balears.

Refuerzo de la red pública de escoletes

La Conselleria ha insistido en su apuesta por seguir ampliando la red de plazas públicas de 0 a 3 años, con especial atención a los centros gestionados directamente por la administración autonómica.

El crecimiento de esta red ha sido notable en los últimos años. Desde septiembre de 2023, el número de centros de gestión directa ha pasado de 4 a 29, un aumento que refleja el objetivo del Ejecutivo balear de consolidar una red pública más amplia y estable para atender la demanda de las familias.

Ocho nuevos centros

Para el curso 2026/2027, la Educación asumirá además la gestión de ocho nuevos centros de 0 a 3 años vinculados a distintos CEIP y escoletes de Baleares.

Entre ellos figuran el CEIP Joan Mas, en Pollença; los CEIP Jaume I, Génova y La Soledat, en Palma; el CEIP Blanca Dona, en Eivissa; así como las escuelas infantiles Son Dameto y Son Gibert, también en Palma, y la escoleta Can Cantó, en Eivissa.

Estos centros se incorporarán a los 21 que ya gestiona directamente la Conselleria, reforzando así la red pública y la capacidad de respuesta del sistema educativo en esta etapa.

Puedes consultar todos los centros disponibles aquí.

Una medida clave para las familias

Con la apertura del proceso de escolarización, el Govern vuelve a poner el foco en una educación infantil accesible, gratuita y de calidad, considerada fundamental tanto para el desarrollo de los menores como para facilitar la organización diaria de muchas familias.

La convocatoria de plazas para infantil 0-3 supone, además, un nuevo paso en la estrategia del Ejecutivo autonómico para seguir ampliando la oferta educativa en una etapa esencial y cada vez más demandada en Mallorca y el resto del archipiélago.

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