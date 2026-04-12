El 44% de pacientes sufre demoras de más de siete días en Atención Primaria

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (ADSPIB) ha denunciado «demoras alarmantes» en la Atención Primaria de las islas, con un 44 % de pacientes que espera más de una semana, y que se suman a las listas de espera para consultas con especialistas de hospital y para someterse a alguna intervención o cirugía.

Los datos proceden de un estudio propio realizado por la ADSPIB. «No podemos saber si son generalizables a toda Mallorca, pero son datos reveladores que muestran una alta proporción de citas médicas más allá de las 48 horas y bastantes superiores a 10 días», afirmó ayer la entidad en un comunicado.

Alcúdia y Santa Catalina

Con todo, este domingo, Día Mundial de la Atención Primaria, la asociación ha anunciado dos concentraciones para reivindicar este ámbito sanitario de atención: la primera tendrá lugar frente a los centros de salud de Alcúdia, el lunes, y una segunda concentración se hará en el barrio de Santa Catalina, en Palma, el próximo martes.

La ADSPIB defiende en un comunicado que la Atención Primaria constituye «el eje del sistema sanitario público y el primer nivel de asistencia para la población».

La entidad también reivindica una Atención Primaria «de calidad, accesible, participativa y sin demoras» y lo reclamará esta semana en los dos actos reivindicativos y de apoyo a la Atención Primaria de Mallorca convocados el lunes y el martes en Alcúdia y en el barrio de Santa Catalina de Palma respectivamente.

La ADSPIB advierte de la demoras en Atención Primaria y asegura que «conocerlas para resolverlas es esencial, pero esta información no está disponible en el portal del Servicio de Salud de Balears», el IB Salut.

Reclaman transparencia en su publicación, ante los resultados de un estudio que han llevado a cabo durante doce días del mes de marzo y cuyos resultados consideran «reveladores», porque muestran una alta proporción de demoras «que no son aceptables y sin duda pueden afectar a la salud de los pacientes y generar aumentos de las urgencias».

El estudio de la ADSPIB recabó información del tiempo de demora para la consulta médica y de enfermería de pacientes y familiares durante doce días de marzo.

Mediante la consulta individual de la disponibilidad de fechas de las citas realizadas telefónicamente o por la página del IB Salut, obtuvo información de 29 «casos reales concretos» que corresponden a 25 de los 46 centros de salud de Mallorca.

Los resultados en cuanto a la consulta médica presencial indican que la demora fue superior a 2 días en un 78 % de los casos; igual o mayor a 7 días en el 44 %; y en 5 casos (el 17 %) superior a 10 días.

Además, la demora en consulta médica telefónica fue superior a 2 o más días en un 96 %, y en un 66 % igual o superior a 7 días.

Más favorable en enfermería

Según el estudio de la asociación, en la cita a enfermería los datos son más favorables: se ofrece cita en las primeras 48 horas de la solicitud de consulta en un 50 % de la presencial y de un 76 % de la telefónica.

En cuanto al tiempo medio de espera de la consulta médica desde que se solicitó y no fue atendido el mismo día o al día siguiente fue de 7,52 días, similar al publicado en el último Barómetro Sanitario (7,97 días para Baleares).

Según ADSPIB, los datos obtenidos con este estudio son «reveladores» de la situación concreta de 29 pacientes. «No podemos saber si son generalizables a toda Mallorca, pero son datos reveladores que muestran una alta proporción de citas médicas más allá de las 48 horas y bastantes superiores a 10 días, que no son aceptables y sin duda pueden afectar la salud de los pacientes y generar aumentos de las urgencias», puntualizan desde la entidad.

Noticias relacionadas

Igualmente, consideran llamativo que la demora sea mayor en las citas telefónicas que en las presenciales.