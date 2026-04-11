Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group, sobre la temporada turística en Mallorca: "Apuntar al valor es clave"
El hotelero asegura que el turismo de lujo se aleja de la masificación y defiende un modelo turístico basado en el valor y la calidad, no en la competencia de precios
El CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir, afronta la próxima temporada turística con una mezcla de prudencia y escepticismo, pese a que los datos apuntan a una evolución positiva. "La temporada parece que va a ser mejor", señaló durante un encuentro con periodistas celebrado ayer en el Cap Vermell Grand Hotel, aunque matizó que el contexto internacional y la evolución de los precios generan incertidumbre.
En este sentido, Mir recordó que el segmento del lujo ha demostrado ser "el más resiliente" ante escenarios de inestabilidad, pero advirtió de que no todos los sectores evolucionarán igual. "Habrá sectores que se verán muy afectados, sobre todo por el precio", explicó.
Frente a ello, defendió una estrategia basada en el valor y no en la competencia por tarifas. "Si entras a competir en precio estarás perdiendo; hay que apuntar al valor, es clave, y el mercado se va autorregulando", afirmó. Aun así, reconoció mostrarse "un poco más escéptico" por el impacto que la subida de precios puede tener en el consumo general y, por extensión, en la industria turística.
El turismo de lujo se desmarca del debate sobre la masificación
Mir también abordó el debate sobre la saturación turística, del que aseguró que el segmento de lujo no se siente partícipe. "Por definición, el turismo de lujo se aleja de la masificación", afirmó. Desde su perspectiva como residente en Palma, relativizó además el impacto estacional en la congestión: "Tengo los mismos atascos en junio que en invierno", apuntó, subrayando que el fenómeno responde a una realidad más compleja.
En cualquier caso, consideró que el éxito del destino es un factor positivo. "El éxito de la marca Mallorca está trayendo turistas y deberíamos estar orgullosos de ser atractivos", indicó, aunque abogó por seguir trabajando en un modelo turístico adecuado. En este sentido, defendió el papel del sector en la última década como "punta de lanza" y referente en la evolución del modelo.
Un cliente en transformación: del ‘last minute’ extremo a la búsqueda de experiencias
El directivo destacó que en los últimos diez años, precisamente desde que abrió Cap Vermell Grand Hotel, el sector ha vivido cambios profundos, con la pandemia como punto de inflexión. "Fue un momento de catarsis a nivel social y de un cambio muy extremo en el comportamiento del cliente", señaló.
Uno de los ejemplos más claros es la evolución de las reservas de última hora. "Antes el ‘last minute’ era reservar una semana antes; ahora hemos tenido casos en Semana Santa de clientes que reservan y llegan a recepción una hora después", explicó, reconociendo el impacto que este comportamiento tiene en la operativa hotelera.
Más allá de los plazos de reserva, Mir subrayó un cambio conceptual en el lujo. Su modelo, explicó, no se ha centrado tanto en la ostentación como en ofrecer una experiencia más personalizada y sensitiva. "No hemos pretendido ser un hotel de ostentación; el lujo en Mallorca es algo más refinado", afirmó.
En esta línea, señaló que el cliente busca cada vez más una conexión con el destino: conocer la cultura local, la gastronomía, el vino o las tradiciones, así como una relación más cercana con el equipo humano del hotel. "Quiere irse con algo más que un bronceado", resumió el hotelero.
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