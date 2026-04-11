Las reservas hídricas en Baleares bajan al 54% en marzo, aunque mejoran respecto al año pasado

Las reservas hídricas de Baleares se situaron en el 54% durante el mes de marzo, cuatro puntos por debajo del dato de febrero, cuando alcanzaban el 58%. Pese a este descenso mensual, la situación de la demarcación es mejor que hace un año, ya que en marzo de 2025 las reservas estaban en el 52%.

Por islas, Mallorca ha pasado del 59% al 54%, Menorca se mantiene en el 48% y Eivissa ha bajado del 62% al 58%.

El índice de sequía de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,494, por encima del registrado hace un año (0,478), aunque por debajo del dato de hace dos años (0,513).

En cuanto a la evolución por unidades de demanda (UD), tres presentan incrementos: Menorca, Artà y Manacor-Felanitx. En cambio, siete registran descensos: Migjorn, es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud, Eivissa y Formentera.

Actualmente, el 29,1% del territorio, correspondiente a las unidades de demanda de Formentera, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud y Eivissa, se encuentra en situación de normalidad. Por su parte, el 60,7% del territorio, que incluye Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn y Palma-Alcúdia, está en prealerta. El 10,2% restante, correspondiente a la unidad de demanda de es Pla, se encuentra en situación de alerta.

Lluvias y previsión

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), marzo ha sido un mes muy húmedo en Baleares, con una precipitación media de 58,8 l/m², frente a los 35,7 l/m² habituales, lo que supone un 65% más de lluvia.

Por islas, las precipitaciones registradas han sido de 67,9 l/m² en Mallorca, 44,6 l/m² en Menorca, 33,0 l/m² en Eivissa y 31,2 l/m² en Formentera, con valores húmedos o muy húmedos en todos los casos.

La precipitación interanual en Baleares se sitúa en el 105%, con un 101% en Mallorca, un 116% en Menorca y un 115% en las Pitiusas.

En cuanto a las temperaturas, marzo ha sido frío, con una temperatura media de 12,0 ºC y una anomalía de -0,3 ºC.

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De cara a abril, y teniendo en cuenta la situación actual y la época del año, se prevé un ligero ascenso de las reservas hídricas en Balears. En cuanto a los escenarios de sequía, no se esperan cambios significativos.