El PSOE asegura que los 8.000 anuncios de alquiler vacacional retirados por Airbnb en Mallorca son en realidad 3.633

El PSIB-PSOE ha cuestionado las cifras ofrecidas por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, sobre la retirada de anuncios de alquiler vacacional en la isla. Según los socialistas, los 8.000 anuncios que, según el dirigente popular, habría eliminado Airbnb desde junio de 2025 son en realidad 3.633.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha acusado a Galmés de “inflar los datos” y le ha instado a ofrecer cifras “fiables de una vez”. Según ha explicado, el partido ha contrastado datos procedentes de plataformas y webs especializadas del sector, que muestran una reducción muy inferior a la anunciada.

En concreto, el PSIB sostiene que en junio de 2025 había 17.114 anuncios de alquiler vacacional en Mallorca en Airbnb, cifra que habría descendido a 13.481 en la actualidad. Esto supone una diferencia de 3.633 anuncios, lejos de los 8.000 que defendió Galmés en un acto celebrado el pasado viernes junto a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Los socialistas también han criticado la falta de documentación que respalde las cifras del presidente del Consell. “No aportó ningún dato comprobable”, han señalado, cuestionando la fiabilidad de sus afirmaciones.

Además, el PSIB considera que el acuerdo entre el Consell de Mallorca y Airbnb es “papel mojado”, al no incluir cláusulas que obliguen a la plataforma más allá de la normativa estatal vigente en materia de alquiler vacacional.

Turistas en el centro de Palma. / B. Ramon

Cladera pide más inspecciones, sanciones y cierres cautelares

Catalina Cladera ha recordado que en comparecencias anteriores el exconseller de Turismo, Marcial Rodríguez, cifró en 4.000 los anuncios retirados, una cantidad que ahora quedaría incluso por encima de la reducción real detectada.

Por otro lado, los socialistas denuncian que la plataforma sigue alojando anuncios ilegales. Como ejemplo, señalan que tras el anuncio de Galmés todavía era posible reservar en dos viviendas ilegales situadas en el centro de Palma, cerca de la Plaza Mayor y de la calle Sant Miquel, así como otros dos en Alcúdia y Algaida.

A juicio del PSIB, esta situación evidencia que el problema del alquiler turístico ilegal persiste pese a los anuncios institucionales. Los socialistas sostienen que la simple retirada puntual de anuncios no garantiza su desaparición definitiva, ya que muchos vuelven a publicarse sin control efectivo, lo que pone en cuestión el impacto real de las medidas anunciadas por el Consell.

“De nada sirve anunciar retiradas si los anuncios vuelven a aparecer sin control”, ha afirmado Cladera, quien ha reclamado más inspecciones, sanciones y cierres cautelares, en lugar de “generar titulares con cifras infladas”.