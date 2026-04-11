Innovación en turismo, factor clave para la competitividad

La digitalización es uno de los retos a los que se enfrentan los destinos y las empresas turísticas, pero también una oportunidad para crecer en competitividad, eficacia y sostenibilidad. En un contexto en el que la innovación se perfila como un verdadero agente transformador del sector, el Club Diario de Mallorca acogerá el lunes 13 de abril la Jornada «Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar». El encuentro, organizado por SEGITTUR, Diario de Mallorca y Prensa Ibérica; contará con la asistencia de Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, que será la encargada de inaugurar el evento.

Durante la cita, que arrancará a las 10:00 horas, diferentes expertos abordarán cuestiones clave relacionadas con la innovación en el sector turístico. Abrirá la ronda de intervenciones programadas durante la mañana la conversación sobre la Plataforma Inteligente de Destinos, clave en la mejora de la gestión turística; en la que intervendrán Enrique Martínez, presidente, SEGITTUR; y Dolores Ordóñez, vicepresidenta, Turistec.

Seguidamente, Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca; e Iñaki Gaztelumendi, OEG PID; centrarán su participación bajo el epígrafe Los destinos apuestan por la Plataforma Inteligente de Destinos.

Por último, se presentarán Proyectos beneficiarios de las ayudas para la digitalización de las empresas turísticas. Participarán Juan Pedrosa, director general, Patterson Online; Pere Josep Pons Vives, Chief Financial Officer, Mon Hotels; María José Pedragosa, CEO, Revivak; y Tomeu Guiscafre, CEO de BitGrup Solucions Tecnològiques SL.

En este tramo final los ponentes darán a conocer diferentes iniciativas de digitalización llevadas a cabo por sus empresas y que han obtenido ayudas a la digitalización. Así, Patterson Online presentará el proyecto Smart Booking Engine, una solución innovadora para gestionar y realizar reservas de viajes del sector Business Travel. Por su parte Mon Hotels hablará de su propuesta, MON HOTELS C14, centrada en mejorar la competitividad mediante la digitalización integral de procesos, la optimización de la experiencia del cliente, la incorporación de herramientas orientadas a la sostenibilidad y a la reducción de la estacionalidad. Por otro lado también se presentará el proyecto «Gestión sostenible del sector hotelero Smart-Eco», desarrollado por BitGrup Solucions, una solución integral de sensorización para el sector hotelero capaz de optimizar el uso de los recursos esenciales, concretamente el agua, la energía y la gestión de residuos. Así mismo se dará a conocer Circular Events de Revivack una iniciativa que dota cualquier evento de un sistema digital que permite prever qué materiales se utilizarán, coordinar su recogida ordenada y demostrar su recuperación efectiva.

Jornada «Transformación Digital en Turismo: Innovar para Competir y Conectar»

Lunes, 13 de abril

De 10:00 a 12:00 horas

Club Diario de Mallorca. C/ Puerto Rico, 15