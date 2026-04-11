Baleares elimina más de 60.000 plazas turísticas ilegales con la retirada de anuncios en Aribnb

Los Consells Insulars han logrado eliminar 60.000 plazas turísticas ilegales con la retirada de anuncios irregulares de viviendas vacacionales en Airbnb durante esta legislatura.

Así lo ha subrayado la presidenta del Govern, Marga Prohens, este sábado la líder del Ejecutivo autonómico en la 9ª Feria de Turismo de Menorca, en Alaior, antes de participar en un foro internacional de turismo, organizado con motivo de la feria.

"Hemos retirado del mercado más de 60.000 plazas ilegales por primera vez en la historia", ha destacado Prohens, quien ha puesto en valor el trabajo de las instituciones insulares en la lucha contra la oferta ilegal.

"Destino refugio"

Prohens ha destacado que Baleares es actualmente un "destino refugio" y ha apostado por "continuar con la estrategia de la contención y ser prudentes".

Preguntada por la situación derivada del conflicto en Oriente Medio, Prohens ha insistido en la "madurez y fortaleza" del sector turístico, así como la seguridad de las Islas como destino.

"Es muy importante en este contexto porque si no hablaríamos de otra cosa mucho más preocupante", ha sostenido, agregando que "hay que ir con cuidado" con "ciertos discursos" sobre el turismo y haciendo un llamamiento a la "responsabilidad".

Medidas sociales

Así, ha dicho que el Govern continuará con su estrategia de contención turística y ha apelado a la prudencia ante el posible impacto del conflicto en Irán.

La presidenta ha defendido que su Ejecutivo está "al lado de las empresas y familias" para hacer frente a la subida de costes, subrayando el decreto aprobado con medidas para paliar la crisis.

Noticias relacionadas

Además, ha agregado, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, está trabajando para implementar medidas sociales que acompañen al primer decreto ley.